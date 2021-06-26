Вакцина стане марною: у коронавіруса знайшли альтернативний спосіб зараження клітин

Вірус може використовувати для проникнення невідомий поки рецептор замість ACE2, на який впливають всі існуючі вакцини.

Американські вчені виявили мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка дозволяє йому заражати клітини альтернативним шляхом. Таке дослідження опублікували в журналі Cell Reports, передає сайт Technology.

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На початку пандемії вірусологи розкрили механізми, завдяки яким коронавірус проникає в організм і викликає хворобу COVID-19 у людини, а на основі цих знань розробили вакцини. Всі існуючі препарати впливають на рецептор під назвою ACE2, який і відповідає за поразку клітин. Тепер же вчені з Медичної школи при Університеті Вашингтона в Сент-Луїсі зʼясували, що віруси можуть обходитися без цього рецептора.

"У більшості випадків альтернативні рецептори і фактори прикріплення просто підсилюють ACE2-залежне проникнення, але в даному випадку ми відкрили альтернативний спосіб інфікування ключового типу клітин — клітини легенів людини — і що вірус набув цю здатність завдяки мутації, яка, як ми знаємо, виникає в людської популяції ", — розповіла співавтор роботи доктор ПЕБЛ Кутлуай.

Здатність використовувати альтернативний шлях всередину клітин дозволить Коронавіруси ухилятися від антитіл, крім того, вакцини стануть марними. Поки вчені не знайшли доказів такого ухилення, однак відкриття викликає тривогу. Зараз вони намагаються знайти рецептор, який може активувати інший механізм зараження.

Раніше Фокус писав, чим небезпечний дельта-штам коронавірусу для всього світу і України зокрема. ВООЗ вже визнала, що індійський штам вдвічі заразнее, ніж інші різновиди, а також викликає нестандартні симптоми і важкий перебіг хвороби.

В ЄС вперше позитивно оцінили змішування вакцин проти коронавируса. Фахівці Європейського агентства з лікарських засобів отримали наукові докази того, що така процедура ефективна для боротьби з коронавірусом і безпечна для людей.

Вчені також назвали дві вакцини, які добре захищають від дельта-штаму коронавируса. Як зʼясувала Національна служба здоровʼя Великобританії препарати Pfizer-BioNTech і AstraZeneсa пригнічують новий різновид в 90% випадків.