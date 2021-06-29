Самый быстрый ПЦР-тест в мире: создана маска для обнаружения Covid-19 (фото)
Утверждается, что новая технология обеспечивает такую же точность, как ПЦР-тест.
Исследователи из Массачусетского технологического института и Гарварда продемонстрировали передовую технологию биосенсора, разработав маску для лица, которая способна всего за 90 минут обнаруживать SARS-CoV-2 в дыхании человека.
Как пишет New Atlas, сенсорная технология может быть запрограммирована на обнаружение любого вида вируса или токсина и достаточно мала, чтобы ее можно было интегрировать в ткань одежды.
Биосенсор основан на новой технологии, получившей название wFDCF (переносная сублимационная сушка без клеток). В отличие от ранее разработанных биосенсоров, которые требуют живых клеток, эта система извлекает и замораживает клеточные механизмы, необходимые для обнаружения органических молекул.
Ранее технология wFDCF использовалась для диагностики вирусов Эбола и Зика. Около года назад, когда пандемия Covid-19 охватила весь мир, исследователи попытались превратить экспериментальную технологию в продукт для борьбы с ней.
"Нам пришла в голову идея интегрировать wFDCF в маски для лица для обнаружения SARS-CoV-2", – сообщил один из авторов исследования Луис Соенксен.
Несколько биосенсоров в маске для лица активируются при нажатии кнопки, высвобождая небольшой резервуар с водой. Эта жидкость гидратирует лиофилизированные молекулы в датчике, который способен анализировать капли из дыхания человека.
В течение 90-та минут небольшая полоска лакмусовой бумаги регистрирует как положительный, так и отрицательный результат SARS-CoV-2 посредством считывания, аналогичного показаниям теста на беременность.
"Мы фактически уменьшили всю диагностическую лабораторию до небольшого сенсора на основе синтетической биологии, который работает с любой лицевой маской и сочетает в себе высокую точность тестов ПЦР со скоростью и низкой стоимостью тестов на антигены", – рассказал другой автор разработки Питер Нгуен.
На данный момент исследователи ищут коммерческих производителей, заинтересованных в массовом производстве лицевых масок для обнаружения Covid-19.
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