Найшвидший ПЛР-тест у світі: створена маска для виявлення Covid-19 (фото)

Стверджується, що нова технологія забезпечує таку ж точність, як ПЛР-тест.

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту та Гарварда продемонстрували передову технологію біосенсора, розробивши маску для обличчя, яка здатна всього за 90 хвилин виявляти SARS-CoV-2 в диханні людини.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як пише New Atlas, сенсорна технологія може бути запрограмована на виявлення будь-якого виду вірусу або токсину та досить мала, щоб її можна було інтегрувати в тканину одягу.

Біосенсор заснований на новій технології, що отримала назву wFDCF (переносна сушка сублімації без клітин). На відміну від раніше розроблених біосенсорів, які вимагають живих клітин, ця система витягує і заморожує клітинні механізми, необхідні для виявлення органічних молекул.

[ + – ] Датчик на масці

Раніше технологія wFDCF використовувалася для діагностики вірусів Ебола і Зіка. Приблизно рік тому, коли пандемія Covid-19 охопила весь світ, дослідники спробували перетворити експериментальну технологію на продукт для боротьби з нею.

"Нам прийшла в голову ідея інтегрувати wFDCF у маски для обличчя для виявлення SARS-CoV-2", — повідомив один з авторів дослідження Луїс Соенксен.

Кілька біосенсорів у масці для обличчя активуються після натискання кнопки, вивільняючи невеликий резервуар із водою. Ця рідина гідратує ліофілізовані молекули в датчику, який здатний аналізувати краплі з дихання людини.

[ + – ] сенсорні зони

Протягом 90 хвилин невелика смужка лакмусового паперу реєструє як позитивний, так і негативний результат SARS-CoV-2 за допомогою зчитування, аналогічного до показників тесту на вагітність.

"Ми фактично зменшили всю діагностичну лабораторію до невеликого сенсора на основі синтетичної біології, який працює з будь-якою лицьовою маскою і поєднує в собі високу точність тестів ПЛР зі швидкістю і низькою вартістю тестів на антигени", — розповів інший автор розробки Пітер Нгуєн.

[ + – ] Результати тесту

Наразі дослідники шукають комерційних виробників, зацікавлених у масовому виробництві лицьових масок для виявлення Covid-19.

Раніше бренд Razer анонсував випуск розумної маски Project Hazel. Багаторазові респіратори з підсвічуванням і гучномовцем продаватимуть обмеженою серією.

А мексиканські вчені розробили назальну маску від коронавірусу, яку не потрібно знімати під час прийому їжі, пиття або відвідування стоматолога.

Також повідомлялося, що в Японії вигадали їстівну маску від коронавірусу.