Результат импортозамещения: в России создали ноутбук "Гравитон" (фото)

Утверждается, что лэптоп способен работать как на Windows 10, так и на российских операционках Astra Linux и "Альт".

Российская компания 3Logic Group презентовала портативный компьютер "Гравитон Н15И-К2" собственной разработки.

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Создатели лэптопа утверждают, что новинка может поставляться с тремя разными операционными системами: американской Windows 10 Pro, российскими Astra Linux и "Альт Рабочая станция 9".

В компании заявили, что компьютер отвечает всем требованиям импортозамещения.

По данным производителя, в лэптопе установлен процессор Intel Core i5 восьмого поколения. Максимальный объем оперативной памяти – 32 Гбайта, также возможна дополнительная установка 2,5-дюймового накопителя и твердотельного модуля М.2.

[ + – ] Российский ноутбук [ + – ] Гравитон Н15И-К2

У ноутбука есть дисплей диагональю 15,6 дюйма, разрешение которого 1920×1080 пикселей (Full HD).

Весит новый ноутбук 1,69 кг, его габариты – 250,5×372,6×24,8 мм.

Также в нем есть 2-мегапиксельная камера, стереодинамики и адаптеры Wi-Fi и Bluetooth.

Новинка оснащена кнопкой выключения питания камеры, кнопкой блокировки сессии пользователя и разъемами для подключения внешних мобильных устройств, которые смогут заряжаться даже если ноутбук выключен.

В компании акцентируют внимание на том, что "Гравитон" – "самый легкий российский ноутбук".

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