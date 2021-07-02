Результат імпортозаміщення: в Росії створили ноутбук "Гравітон" (фото)

Стверджується, що лептоп здатний працювати як на Windows 10, так і на російських операційках Astra Linux та "Альт".

Російська компанія 3Logic Group презентувала портативний компʼютер "Гравітон Н15І-К2" власної розробки.

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Творці лептопа стверджують, що новинка може поставлятися з трьома різними операційними системами: американською Windows 10 Pro, російськими Astra Linux та "Альт Робоча станція 9".

У компанії заявили, що компʼютер відповідає всім вимогам імпортозаміщення.

За даними виробника, в лептопі встановлений процесор Intel Core i5 восьмого покоління. Максимальний обʼєм оперативної памʼяті — 32 ГБ, також можлива додаткова установка 2,5-дюймового накопичувача та твердотільного модуля М.2.

[ + – ] Російський ноутбук [ + – ] Гравітон Н15І-К2

У ноутбука є дисплей діагоналлю 15,6 дюймів, роздільна здатність якого 1920×1080 пікселів (Full HD).

Важить новий ноутбук 1,69 кг, його габарити — 250,5×372,6×24,8 мм.

Також у ньому є 2-мегапіксельна камера, стереодинаміки й адаптери Wi-Fi та Bluetooth.

Новинка оснащена кнопкою вимкнення живлення, кнопкою блокування сесії користувача та розʼємами для підключення зовнішніх мобільних пристроїв, які зможуть заряджатися навіть якщо ноутбук вимкнений.

У компанії акцентують увагу на тому, що "Гравітон" — "найлегший російський ноутбук".

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