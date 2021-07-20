Снова в строю. Телескоп "Хаббл" сделал первые снимки после серьезной поломки

После более месяца простоя космический телескоп "Хаббл" снова делает снимки космоса.

Знаменитая космическая обсерватория возобновила научные наблюдения в субботу, 17 июля, после нескольких недель простоя, пока инженеры NASA пытались исправить сбой в главном компьютере телескопа. И теперь астрономы получили два новых потрясающих изображения, на которых показаны новые галактики, сообщает Space.сom

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Фото: NASA

На черно-белых фотографиях видны разные галактики. Слева находится объект под названием ARP-MADORE2115-273, который на самом деле представляет собой две разные галактики, которые находятся на расстоянии примерно в 297 миллионов световых лет от Земли.

"Астрономы раньше думали, что это система "кольца столкновения" из-за прямого слияния двух галактик", — говорят специалисты NASA. "Новые наблюдения "Хаббла" показывают, что продолжающееся взаимодействие между галактиками намного сложнее, которое оставляет после себя богатую сеть звезд и пыльного газа".

На втором снимке (справа) показана большая спиральная галактика ARP-MADORE0002-503, расположенная примерно в 490 миллионах световых лет от Земли.

"Ее рукава простираются в радиусе 163 000 световых лет, что делает эту галактику в три раза более обширной, чем наш Млечный Путь", — говорят в NASA. "В то время как у большинства дисковых галактик четное число спиральных рукавов, у этой – три".

Дисковые галактики — звёздная система, в которой наблюдается плоский газо-звёздный диск.

Новые фотографии, полученные с телескопа "Хаббл" — это всего лишь два изображения из серии тестовых фотографий, пока NASA и Европейское космическое агентство работают над перезагрузкой космического телескопа.

"Я очень рад, что "Хаббл" снова исследует Вселенную, снова делает фотографии, которые интриговали и вдохновляли нас на протяжении десятилетий", — говорит администратор NASA Билл Нельсон.

Напоминаем, что космический телескоп "Хаббл" перестал работать 13 июня после того, как его главный компьютер отключился, и обсерватория была переведена в "безопасный режим", в течение которого вся научная деятельность была остановлена. После нескольких недель поиска и устранения неисправностей инженеры установили причину сбоя в неисправной линии связи между блоком управления мощностью "Хаббла" и компьютером и сумели активировать обсерваторию, переключившись на резервный компьютер.

С тех пор ученые и инженеры делают тестовые изображения галактик, шаровых скоплений и полярных сияний на Юпитере.