Став до ладу. Телескоп "Габбл" зробив перші знімки після серйозної поломки

Після понад місяць простою космічний телескоп "Габбл" знову робить знімки космосу.

Знаменита космічна обсерваторія відновила наукові спостереження в суботу, 17 липня, після декількох тижнів простою, поки інженери NASA намагалися виправити збій в головному компʼютері телескопа. І тепер астрономи отримали два нові приголомшливі зображення, на яких показані нові галактики, повідомляє Space.сom.

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Фото: ISS

На чорно-білих фотографіях видно різні галактики. Ліворуч знаходиться обʼєкт під назвою ARP-MADORE2115-273, який насправді є двома різними галактиками, які знаходяться на відстані майже 297 мільйонів світлового років від Землі.

"Астрономи раніше думали, що це система "кільця зіткнення" через пряме злиття двох галактик", — говорять фахівці NASA. "Нові спостереження "Габбла" показують, що тривала взаємодія між галактиками набагато складніша, яка залишає після себе багату мережу зірок і пильного газу".

На другому знімку (праворуч) показана велика спіральна галактика ARP-MADORE0002-503, розташована приблизно в 490 мільйонах світлових років від Землі.

"Її рукави тягнуться в радіусі 163 000 світлових років, що робить цю галактику втричі більшою, ніж наш Чумацький Шлях", — говорять в NASA. "У той час як у більшості дискових галактик парна кількість спіральних рукавів, у цієї — три".

Дискові галактики — зоряна система, в якій спостерігається плоский газо-зоряний диск.

Нові фотографії, отримані з телескопа "Габбл" — це всього лише два зображення із серії тестових фотографій, поки NASA та Європейське космічне агентство працюють над перезавантаженням космічного телескопа.

"Я дуже радий, що "Габбл" знову досліджує Всесвіт, знову робить фотографії, які інтригували і надихали нас протягом десятиліть", — говорить адміністратор NASA Білл Нельсон.

Нагадуємо, що космічний телескоп "Габбл" припинив працювати 13 червня після того, як його головний компʼютер відключився, й обсерваторія була переведена в "безпечний режим", протягом якого вся наукова діяльність була зупинена. Після декількох тижнів пошуку й усунення несправностей інженери встановили причину збою в несправній лінії звʼязку між блоком управління потужністю "Габбла" і компʼютером та зуміли активувати обсерваторію, переключившись на резервний компʼютер.

З тих пір вчені та інженери роблять тестові зображення галактик, кульових скупчень і полярних сяйв на Юпітері.