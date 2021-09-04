Космическая пряность. На МКС зацвел перец-чили, выращенный из семян (фото)

На сегодня это наиболее капризный овощ, который удалось вырастить за пределами Земли. Космонавты уже опылили растения и ждут урожая.

На Международной космической станции впервые в истории зацвел перец-чили, выращенный из семян. Астронавт от NASA Меган МакАртур похвасталась успехами проекта на своей странице в соцсети Twitter.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Судя по опубликованным фото, кусты перца хорошо прижились в специальном боксе с ультрафиолетовым освещением и распустили небольшие белые цветы. По словам Меган МакАртур, американские космонавты ждут появления маленьких плодов уже на следующей неделе.

"Они цветут! Я улыбаюсь!" — поделилась представительница NASA. — "Умение выращивать эти более сложные растения в уникальной среде космической станции позволит космонавтам в будущих планетарных миссиях выращивать себе еду!".

[ + – ] Фото: Megan McArthur Фото: Twitter

Ранее писали, что космический корабль SpaceX доставил астронавтам на МКС 48 семян перца, их поместили в специальное устройство под названием "Продвинутая среда для растений" (Advanced Plant Habitat). Эта установка размером с духовую печь оснащена 180 датчиками и элементами управления, которые позволяют следить за состоянием ростков и регулировать условия прямо с Земли.

NASA подчеркнула, что во время этого эксперимента космонавты впервые вырастят перец чили с момента посадки семян до сбора урожая. Они сравнили около 20 сортов и остановились на зеленом перце родом из Нью-Мексико. Исследователям пришлось самостоятельно опылять растение при отсутствии насекомых. Вдобавок, перец является достаточно сложным растением, ведь требует много времени для роста и развития плодов.

В прошлом году на МКС вырастили первый урожай свежего редиса. До этого космонавтам удавалось получить свежий салат, китайскую капусту, чечевицу и горчицу.

Ранее писали, что NASA пытается выяснить, как уничтожить МКС. Американское ведомство пока не знает, когда придется списать станцию, но уже готовятся к ее утилизации. В 2019 году одобрили план, согласно которому хотели сжечь конструкцию в атмосфере Земли, но сейчас сомневаются в этом решении.