Деликатесы на орбите. На МКС впервые собрали урожай свежего редиса

Выращенные в космосе продукты позволят астронавтам обеспечить себя едой во время миссий на Луну и Марс.

Бортинженер NASA Кейт Рубинс вытащила 20 растений редиса, выращенных в современной растительной среде обитания космической станции, завернув их в фольгу для холодного хранения, пока они не смогут вернуться на Землю в следующем году, пишет CNN.

Редис — это последний вид свежих продуктов, который успешно выращивается и собирается в невесомости. Космонавты также успели вырастить красный салат ромэн, зеленый салат, китайскую капусту, чечевицу и горчицу.

"Я работаю над выращиванием овощей в космосе с самого начала, и каждый новый урожай, который нам удалось вырастить, приносит мне большую радость, потому что новые знания, которые мы получаем, помогут NASA отправить астронавтов на Марс и безопасно вернуть их обратно", — отметила Николь Дюфур, руководитель программы Advanced Plant Habitat в Космическом центре Кеннеди NASA.

Продовольствие для будущих космических полетов

Вернувшись на Землю, ученые из Космического центра Кеннеди выращивают редиску в контрольной группе, созданной для сбора урожая 15 декабря.

Исследователи будут сравнивать выращенную в космосе редиску с овощами, посаженными на Земле, проверяя, как космические продукты соответствуют наличию важных микроэлементов и питательных веществ, необходимых для астронавтов, готовящихся к более длительным путешествиям.

Чтобы предоставить ученым больше данных, астронавты повторят эксперимент с редисом в космосе, посадив и собрав еще один урожай. Редис растет довольно быстро, буквально за 27 дней, а его корнеплоды не требуют особого ухода.

"Благодаря своей чувствительной луковице редис предоставляет ученым большие возможности для исследований. Они проанализируют влияние на него углекислым газом, а также то, как овощи приобретают и распределяют микроэлементы", — сказал Карл Хазенштейн, профессор биологии в Университете Луизианы и главный исследователь проекта.

В целом на станции астронавты вырастили 15 разнообразных видов растений, в том числе восемь различных видов листовой зелени. А NASA протестировало на Земле уже более 100 культур, определяя, какие кандидаты будут опробованы в космосе следующими.

"Разведение различных культур помогает нам определить, какие именно растения смогут процветать в условиях микрогравитации и обеспечивать наибольшем разнообразием, а также питательным балансом", — подчеркнула Дюфур.

Годы исследований космических культур

Ученые NASA начали эксперименты с использованием камер роста систем производства овощей еще в 2014 году.

Некоторые из ранних экспериментов с красным салатом ромэн привели к статье, опубликованной в марте этого года в журнале Frontiers in Plant Science, показывающей, что космический салат безопасен для употребления.

А в августе 2015 года NASA поделилось видео, на котором американские астронавты доктор Кьелл Линдгрен и Скотт Келли летают на борту станции, выкрикивая "ура" и поедая космическое лакомство.

"Очень вкусно", — сказал Келли.

Линдгрен написал в своем Твиттере о том, как поужинал космическим чизбургером, положив в него салат. Вкус салата ему понравился и он остался доволен.

Как заявило NASA, правильное ведение космического сельского хозяйства имеет большое значение, потому что питательные вещества в расфасованной пище, которую астронавты в настоящее время едят в космосе, со временем уменьшаются.

Чтобы в течение двух- или трехлетней миссии, доставить людей на Марс туда и обратно в полной целости и сохранности, им нужно будет выращивать пищу по пути.

Это даст астронавтам не только больше запасов свежих питательных веществ во время полета, но и улучшит их эмоциональное состояние, поскольку сельскохозяйственные культуры будут для них как образным, так и буквальным вкусом дома.

Программа NASA "Артемида" нацелена на то, чтобы в 2024 году вернуть на Луну людей и создать там к 2028 году лунную базу.

Оттуда агентство будет готово начать свое следующее большое путешествие, но уже на Марс. Однако перед тем, как добраться до Красной планеты, сначала нужно сделать вкусный космический салат.