Космічна пряність. На МКС зацвів перець-чилі, вирощений з насіння (фото)

На сьогодні це найбільш примхливий овоч, який вдалося виростити за межами Землі. Космонавти вже запилили рослини і чекають на врожай.

На Міжнародній космічній станції вперше в історії зацвів перець-чилі, вирощений з насіння. Астронавт від NASA Меган МакАртур похвалилася успіхами проекту на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

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Судячи з опублікованих фото, кущі перцю добре прижилися в спеціальному боксі з ультрафіолетовим освітленням і розпустили невеликі білі квіти. За словами Меган МакАртур, американські космонавти чекають появи маленьких плодів вже на наступному тижні.

"Вони цвітуть! Я посміхаюся!" — поділилася представниця NASA. — "Уміння вирощувати ці складні рослини в унікальному середовищі космічної станції дозволить космонавтам в майбутніх планетарних місіях вирощувати собі їжу!".

[ + – ] Фото: Megan McArthur Фото: Twitter

Раніше писали, що космічний корабель SpaceX доставив астронавтам на МКС 48 насіння перцю, їх помістили в спеціальний пристрій під назвою "Просунуте середовище для рослин" (Advanced Plant Habitat). Ця установка розміром з духову піч оснащена 180 датчиками і елементами управління, які дозволяють стежити за станом паростків і регулювати умови прямо з Землі.

NASA підкреслила, що під час цього експерименту космонавти вперше виростять перець чилі з моменту посадки насіння до збору врожаю. Вони порівняли близько 20 сортів і зупинилися на зеленому перці родом з Нью-Мексико. Дослідникам довелося самостійно запилювати рослина за відсутністю комах. До того ж, перець є досить складною рослиною, адже потребує багато часу для росту і розвитку плодів.

У минулому році на МКС виростили перший урожай свіжого редису. До цього космонавтам вдавалося отримати свіжий салат, китайську капусту, сочевицю і гірчицю.

Раніше писали, що NASA намагається з'ясувати, як знищити МКС. Американське відомство поки не знає, коли доведеться списати станцію, але вже готуються до її утилізації. У 2019 схвалили план, згідно з яким хотіли спалити конструкцію в атмосфері Землі, але зараз сумніваються в цьому рішенні.