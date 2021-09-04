Из-за аннексии Крыма США больше не закупают у РФ двигатели РД-180: их использовали 20 лет (видео)

Российские двигатели устанавливались на ракетах-носителях Atlas V, которые фактически были основным аппаратом для вывода в космос американских спутников.

Компания United Launch Alliance завершает продажу ракет Atlas V, а вместе с тем навсегда прекращает покупку российских двигателей РД-180 для ракеты-носителя. Об этом изданию The Verge сообщил исполнительный директор компании Тори Бруно.

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Таким образом, вскоре будет выведена из эксплуатации одна из наиболее надежных ракет-носителей американского производства. Это же, как ожидается, положит конец РД-180, который, как пишут журналисты, являлся основным источником доходов комической программы РФ.

"На этом все. Все они проданы", — сказал Бруно о ракетах Atlas V.

United Launch Alliance — это совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, оно проведет еще 29 запусков Atlas V. Затем, предположительно — в середине 2020-х, США начнут использовать вместо нее ракету Vulcan.

Ракета Atlas V была впервые запущена в 2002 году. С тех пор она была центральным аппаратом, который фактически ввел монополию ULA на спутниковые миссии США и крупнейшие инициативы NASA по исследованию космоса, включая запуск к Марсу всех марсоходов.

Однако в 2014 году США ввел антироссийские санкции из-за аннексии Крыма. Конгресс США принял решение, что полагаться на Atlas V больше нельзя из-за российских двигателей РД-180. Закон требует прекращения запусков Atlas V к 2022 году.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook написал, что РФ будет рада сотрудничеству, если США вновь захотят закупать российские двигатели. В то же время, как он отметил, по другим продуктам взаимодействие РФ и США продолжается.

Как сообщалось ранее, благодаря технологии 3D-анимации, диджитал-артисты смогли визуализировать "внутренности" разных ракет и процессы, которые происходят во время запуска и отделения от ступеней. Главными героями видео стали несколько ракет, которые NASA эксплуатировала в разные времена, или планирует запустить в скором будущем.

Напомним также, что основатель компании SpaceX Илон Маск намекнул, что его корабль Starship может быть готов высадить людей на Луну раньше предполагаемой даты запуска в 2024 году.