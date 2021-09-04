Через анексію Криму США більше не закуповують в РФ двигуни РД-180: їх використовували 20 років (відео)

Російські двигуни встановлювалися на ракетах-носіях Atlas V, які фактично були основним апаратом для виведення в космос американських супутників.

Компанія United Launch Alliance завершує продаж ракет Atlas V, а разом з тим назавжди припиняє покупку російських двигунів РД-180 для ракети-носія. Про це виданню The Verge повідомив виконавчий директор компанії Торі Бруно.

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Таким чином, незабаром буде виведена з експлуатації одна з найбільш надійних ракет-носіїв американського виробництва. Це ж, як очікується, покладе кінець РД-180, який, як пишуть журналісти, був основним джерелом доходів комічної програми РФ.

"На цьому все. Всі вони продані", — сказав Бруно про ракети Atlas V.

United Launch Alliance — це спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin, воно проведе ще 29 запусків Atlas V. Потім, імовірно — в середині 2020-х, США почнуть використовувати замість неї ракету Vulcan.

Ракета Atlas V була вперше запущена в 2002 році. З тих пір вона була центральним апаратом, який фактично ввів монополію ULA на супутникові місії США і найбільші ініціативи NASA з дослідження космосу, в тому числі запуск до Марса всіх марсоходів.

Однак в 2014 році США ввів антиросійські санкції через анексію Криму. Конгрес США прийняв рішення, що покладатися на Atlas V більше не можна через російські двигунів РД-180. Закон вимагає припинення запусків Atlas V до 2022 року.

Голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін на своїй сторінці в Facebook написав, що РФ буде рада співпраці, якщо США знову захочуть купувати російські двигуни. У той же час, як він зазначив, що з іншими продуктами взаємодія РФ і США триває.

Як повідомлялося раніше, завдяки технології 3D-анімації, діджитал-артисти змогли візуалізувати "нутрощі" різних ракет і процеси, які відбуваються під час запуску і відділення від ступенів. Головними героями відео стали кілька ракет, які NASA експлуатувала в різні часи, або планує запустити в недалекому майбутньому.

Нагадаємо також, що засновник компанії SpaceX Ілон Маск натякнув, що його корабель Starship може бути готовий висадити людей на Місяць раніше запланованої дати запуску в 2024 році.