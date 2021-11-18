Ученые предупреждают о вторжении инопланетян: но не таких, как показывают в кино

По словам исследователей, опасность исходит не от зеленых человечков, а от внеземных микроорганизмов.

В новой статье Энтони Риккарди из Университета Макгилла, Канада, предупреждает об опасностях, которые могут принести на Землю организмы, привезенные из космоса, сообщает SciTechDaily.

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Ученый предупреждает о том, что в эпоху стремительного развития космических путешествий, существует реальная угроза для природы и человека в виде микроорганизмов, которые могут быть привезены на нашу планету.

"Эта угроза намного реальнее и страшнее, чем предполагалось", — говорит Риккарди.

В своей статье ученый говорит о том, что для борьбы с "вторжением" на Землю можно использовать достижения науки, которые сосредоточены на снижении угроз вторжения инвазивных видов на закрытые, эндемические экосистемы на Земле. Например, это касается отдаленных островов.

"Практику раннего обнаружения, изучения вероятной опасности и сдерживания инвазивных видов на Земле, можно адаптировать для борьбы с "инопланетным вторжением" внеземных микроорганизмов", — говорит ученый.

Фото: wikipedia

По словам автора статьи, нужно применить имеющиеся знания и подготовиться к вероятной угрозе для Земли. Для этого необходимо тесное сотрудничество между биологами и астробиологами для оценки опасностей, так и для создания необходимых средств защиты планеты.

Но защищать, по мнению ученого, нужно будет не только Землю, но и сами внеземные микроорганизмы, так они являются уникальным проявлением внеземной жизни.

Напоминаем, что ученые нашли на Земле место, где не существует никаких микроорганизмов.

Что касается внеземной жизни, то новый космический телескоп ответит на вопрос, есть ли она на планетах в системе Альфа Центавра.