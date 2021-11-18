Учені попереджають про вторгнення інопланетян: але не таких, як показують у кіно

За словами дослідників, небезпека походить не від зелених чоловічків, а від позаземних мікроорганізмів.

У новій статті Ентоні Рікарді з Університету Макгілла, Канада, попереджає про небезпеку, яку можуть принести на Землю організми, які прибудуть з космосу, повідомляє SciTechDaily.

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Учений попереджає про те, що в епоху стрімкого розвитку космічних подорожей існує реальна загроза для природи і людини у вигляді мікроорганізмів, які можуть бути привезені на нашу планету.

"Ця загроза набагато реальніша і страшніша, ніж передбачалося", — каже Ріккарді.

У своїй статті вчений говорить про те, що для боротьби зі "вторгненням" на Землю можна використовувати досягнення науки, які зосереджені на зниженні загроз вторгнення інвазивних видів на закриті, ендемічні екосистеми на Землі. Наприклад, це стосується віддалених островів.

"Практику раннього виявлення, вивчення ймовірної небезпеки та стримування інвазивних видів на Землі можна адаптувати для боротьби з "інопланетним вторгненням" позаземних мікроорганізмів", — говорить учений.

Фото: wikipedia

За словами автора статті, потрібно застосувати наявні знання та підготуватися до можливої загрози для Землі. Для цього потрібна тісна співпраця між біологами та астробіологами як для оцінки небезпек, так і для створення необхідних засобів захисту планети.

Але захищати, на думку вченого, потрібно буде не лише Землю, а й самі позаземні мікроорганізми, тому вони є унікальним проявом позаземного життя.

Нагадуємо, що вчені знайшли місце на Землі, де немає ніяких мікроорганізмів.

Що стосується позаземного життя, то новий космічний телескоп відповість на питання, чи є воно на планетах у системі Альфа Центавра.