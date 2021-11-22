Почему во Вселенной существует жизнь: ученые выдвинули новую теорию

Наша Вселенная хорошо приспособлена для существования жизни, и есть объяснение, почему это так.

С точки зрения физики наша Вселенная кажется совершенной. Если бы это было не так, то жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, а именно планеты, атомы и все остальное, не существовали бы. Трое физиков из США, Франции и Кореи предоставили новое объяснение того, почему жизнь, Вселенная и все, что в ней, вообще может существовать, сообщает ScienceAlert.

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По какой-то причине количество энергии или, точнее, масса, которая ей соответствует, и ускоряющееся расширение Вселенной хорошо сбалансированы. Такой почти идеальный баланс возник из-за тонкой настройки, процесса в физике, при котором характеристики системы обязательно или совпадают, или нейтрализуют друг друга, говорят ученые. Наша Вселенная нейтрально заряжена. По какой-то причине существует почти одинаковое количество протонов, которые нейтрализуют заряд каждого электрона.

Бозон Хиггса

По словам авторов исследования, масса покоя бозона Хиггса, частицы, представляющей поле, которое придает массу фундаментальным частицам, оказалась неожиданно маленькой, и это может указывать на недостаток в понимании сил и частиц. Кажется, что существует какая-то загадочная тонкая настройка между массой бозона Хиггса и космологической постоянной — плотностью энергии в космическом вакууме.

[ + – ] Моделирование, показывающее появление бозона Хиггса при столкновении двух протонов. Бозон Хиггса – это частица, которая переносит взаимодействие между другими частицами и имеет инертную массу. Фото: wikipedia

Ученые ставят бозон Хиггса в центр объяснения тонкой настройки. Малая масса бозона является эффективным триггером для физических явлений и обеспечивает связь между силами и массой. Исследователи говорят, что слабое взаимодействие переменных в поле может влиять на различные виды пустого пространства. Это показывает связь между бозоном Хиггса и космологической постоянной.

Возможно существует мультивселенная, в которой в разных участках расширяющегося пространства существуют триггеры, которые могли дать начало такой хорошо сбалансированной Вселенной, как наша. Но эту гипотезу еще нужно проверить.

Фокус также писал о том, что физики добились новых успехов на пути к получению термоядерной энергии. Также напоминаем ,что ученые впервые обнаружили новые свойства черных дыр. А в поисках строительного блока Вселенной исследователи открыли новый раздел в физике, также ученые выяснили, почему темная материя не захватила Вселенную целиком.