Чому у Всесвіті існує життя: вчені висунули нову теорію

Наш Усесвіт добре пристосований для існування життя, і є пояснення, чому це так.

Із погляду фізики наш Усесвіт здається досконалим. Якби це було не так, то життя в тому вигляді, у якому ми його знаємо, а саме планети, атоми та все інше не існували б. Троє фізиків із США, Франції та Кореї надали нове пояснення того, чому життя, Всесвіт і все, що в ньому, взагалі може існувати, повідомляє ScienceAlert.

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Із якоїсь причини кількість енергії або, точніше, маса, яка їй відповідає, і розширення Всесвіту, що прискорюється, добре збалансовані. Такий майже ідеальний баланс виник через тонке налаштування, процес у фізиці, при якому характеристики системи обов'язково або збігаються, або нейтралізують одні одних, кажуть учені. Наш Усесвіт нейтрально заряджений. Із якоїсь причини існує майже однакова кількість протонів, що нейтралізують заряд кожного електрона.

Бозон Хіггса

За словами авторів дослідження, маса спокою бозона Хіггса, частинки, що представляє поле, яке надає масу фундаментальним часткам, виявилася несподівано маленькою, і це може вказувати на недолік у розумінні сил і частинок. Здається, що існує якесь загадкове тонке налаштування між масою бозона Хіггса та постійною космологічною — щільністю енергії в космічному вакуумі.

[ + – ] Моделювання показує появу бозона Хіггса при зіткненні двох протонів. Бозон Хіггса – це частка, яка переносить взаємодію між іншими частинками та має інертну масу. Фото: wikipedia

Учені ставлять бозон Хіггса до центру пояснення тонкого налаштування. Мала маса бозона є ефективним тригером для фізичних явищ і забезпечує зв'язок між силами та масою. Дослідники кажуть, що слабка взаємодія змінних у полі може проводити різні види порожнього простору. Це показує зв'язок між бозоном Хіггса та космологічною постійною.

Можливо існує мультивсесвіт, у якому в різних ділянках простору, що розширюється, існують тригери, які могли дати початок такому добре збалансованому Всесвіту, як наш. Але цю гіпотезу ще треба перевірити.

Фокус також писав про те, що фізики досягли нових успіхів на шляху до отримання термоядерної енергії. Також нагадуємо, що вчені вперше виявили нові властивості чорних дірок. А в пошуках будівельного блоку Всесвіту дослідники відкрили новий розділ у фізиці, також учені з'ясували, чому темна матерія не захопила Всесвіт повністю.