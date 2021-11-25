Зубная фея раннего палеолита. Археологи нашли молочный зуб ребенка, жившего 120 тыс. лет назад

По словам ученых, дети неандертальцев начинали есть твердую пищу раньше и развивались быстрее, чем современные дети.

Международная группа ученых обнаружила молочный зуб ребенка неандертальца возрастом от 4 до 7 месяцев, который жил 120 тысяч лет назад, на территории современной Хорватии. Ученые пришли к выводу, что зубы у детей из далекого прошлого появлялись раньше, чем сейчас, сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Неандертальцы. Экспозиция Неандертальского музея в Германии. Фото: Daily Mail

В результате анализа исследователи определили, что молочный зуб появился у ребенка, когда ему было от 4 до 7 месяцев. Исследование также предполагает, что дети неандертальцев начинали есть твердую пищу в более раннем возрасте, что возможно, было необходимо для "подпитки" более крупного мозга.

[ + – ] Зуб ребенка, найденный в Хорватии Фото: Daily Mail

По мнению педиатров, современные дети могут начать есть твердую пищу примерно начиная с 6 месяцев, а уже к восьми месяцам они могут принимать разнообразную еду. А до тех пор рекомендуется давать детям либо материнское молоко, либо молочные смеси.

Но в исследовании, которое опубликовало Королевское общество Великобритании, организация, которая занимается научными исследованиями, говорится, что ребенок неандертальца питался мясом, овощами и другими твердыми продуктами уже когда ему было около 4 месяцев.

[ + – ] Зуб ребенка, найденный в Хорватии Фото: Daily Mail

То, что молочные зубы появлялись раньше, говорит о том, что неандертальцы росли быстрее и раньше умирали, чем современные младенцы, утверждает один из авторов исследования Б. Холли Смит.

Неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет. Они проиграли в "борьбе видов" более умным и способным Homo sapiens. Но археологи продолжают находить их останки. Это касается и молочного зуба ребенка неандертальца, который обнаружили в 2020 году на территории Италии, недалеко от Венеции.

[ + – ] Зуб ребенка, найденный в Италии Фото: Daily Mail

Ученые из Болонского университета нашли зуб, который принадлежал ребенку возрастом 11 или 12 лет, который жил 45 тысяч лет назад. Это был один из последних представителей вымирающего вида, ведь в это же время в тысяче километров, на территории нынешней Болгарии, проживали Homo sapiens.

Напоминаем, ученые выяснили, что в Южной Африке родственник человека ходил на двух ногах еще 2 млн лет назад.

Также археологи обнаружили новую камеру в знаменитой пещере неандертальцев.

Фокус также писал о том, что ученые воссоздали реальное лицо неандертальца с опухолью в голове.