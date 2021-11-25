Зубна фея раннього палеоліту. Археологи знайшли молочний зуб дитини, яка жила 120 тис. років тому
За словами вчених, діти неандертальців починали їсти тверду їжу раніше та розвивалися швидше, ніж сучасні діти.
Міжнародна група вчених виявила молочний зуб дитини неандертальця віком від 4 до 7 місяців, яка жила 120 тисяч років тому, на території сучасної Хорватії. Учені дійшли висновку, що зуби в дітей з давніх-давен з'являлися раніше, ніж зараз, повідомляє Daily Mail.
У результаті аналізу дослідники визначили, що молочний зуб з'явився в дитини, коли їй було від 4 до 7 місяців. Дослідження також передбачає, що діти неандертальців починали їсти тверду їжу в більш ранньому віці, що, можливо, було необхідно для "підживлення" більшого мозку.
На думку педіатрів, сучасні діти можуть почати їсти тверду їжу приблизно з шести місяців, а вже до восьми місяців вони можуть приймати різноманітну їжу. А доти рекомендується давати дітям або материнське молоко, або молочні суміші.
Але в дослідженні, яке опублікувало Королівське товариство Великобританії, організація, яка займається науковими дослідженнями, йдеться про те, що дитина неандертальця харчувалася м'ясом, овочами та іншими твердими продуктами вже, коли їй було близько 4 місяців.
Те, що молочні зуби з'являлися раніше, говорить про те, що неандертальці росли швидше і раніше вмирали, ніж сучасні немовлята, стверджує один із авторів дослідження Б. Холлі Сміт.
Неандертальці вимерли близько 40 тисяч років. Вони програли в "боротьбі видів" розумнішим і здібнішим Homo sapiens. Але археологи продовжують шукати їхні останки. Це стосується і молочного зуба дитини неандертальця, який виявили у 2020 році на території Італії, неподалік Венеції.
Учені з Болонського університету знайшли зуб, який належав дитині віком 11 або 12 років, яка жила 45 тисяч років тому. Це був один з останніх представників виду, що вимирає, адже в цей же час на тисячі кілометрів, на території нинішньої Болгарії, проживали Homo sapiens.
Нагадуємо, учені з'ясували, що в Південній Африці родич людини ходив на двох ногах ще 2 млн років тому.
Також археологи виявили нову камеру в знаменитій печері неандертальців.
Фокус також писав про те, що вчені відтворили реальне обличчя неандертальця з пухлиною в голові.