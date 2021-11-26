Инопланетные зонды уже могут бороздить Солнечную систему: ученые выяснили, как их найти

Чтобы обнаружить признаки существование внеземных цивилизаций ученые предлагают искать сигналы передач информации от внеземных зондов.

Если предположить, что инопланетные цивилизации существую, то они должны были бы создать сеть связи по всей галактике. Михаэль Гиллон из Льежского университета в Бельгии и Артем Бурданов из Массачусетского технологического института определили, что подобные сигналы от зондов можно обнаружить у звезды Вольф 359, которая является одной из ближайших к нам звезд и находится на расстоянии почти 8 световых лет, сообщает Universe Today.

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Наш Млечный Путь образовался примерно 13,5 млрд лет назад, а человечество — только последние 200 000 лет. По словам ученых, другие разумные виды скорее всего появились раньше и у них было время исследовать нашу галактику.

Галактическая "мобильная" сеть

Согласно гипотезе Гиллона, внеземные цивилизации должны были создать сеть связи в галактике с помощью зондов, которые используют звезды качестве гравитационных линз, чтобы улучшить качество соединения. По словам Гиллона, такую техносигнатуру можно обнаружить. Возле каждой звезды в Млечном Пути должен находится такой зонд, но искать их нужно на "солнечной гравитационной линии" ближайших звезд.

[ + – ] Млечный путь Фото: NASA

"Но эта линия находится очень далеко от Солнца, так как начинается на расстоянии в 550 астрономических единиц, поэтому любой зонд обнаружить очень трудно", — говорит Гиллон. Для сравнения Плутон находится на расстоянии почти 40 астрономических единиц от Солнца.

Вольф 359

В новом исследовании ученые сосредоточили свое внимание на звезде Вольф 359, чтобы обнаружить признаки межзвездных сообщений. Этот красный карлик, который находится в 7,9 световых лет от нас, является одной из ближайших к нам звезд.

[ + – ] Звезда Вольф 359 Фото: wikipedia

Согласно исследованию эта звездная система похожа на систему Проксима Центавра, которая находится в 4,24 световых годах от нас. И там, и там есть красный карлик, а также по две планеты: одна близкая к звезде и в несколько раз массивнее Земли, а вторая, более крупная находится дальше. Но, если наличие планет у Проксимы Центавра подтверждено, то с Вольф 359 ситуация пока не ясная. По расчетам ученых, зонд, который находится возле Вольф 359 имеет хорошую возможность получать сигнал от зонда, который находится на краю Солнечной системы. Осталось только его увидеть.

Результат поиска

Фото: ESO

С помощью наземных телескопов ученые провели наблюдения за звездой Вольф 359, чтобы обнаружить признаки "отправки-получения" сигналов. Также они искали признаки движения объекта, который мог бы быть внеземным зондом. Но так ничего и не нашли.

"То, что мы их не нашли, не означает, что их нет. Возможно мы просто не там искали. Возможно, они находятся в другом месте и их нужно искать ближе в нашей Солнечной системе", — говорит Гиллон. "Мы будем искать дальше".

Возможно будущие как наземные, так и космические телескопы смогут помочь в поиске признаков внеземного разума, говорят ученые.

Напоминаем, что одной из таких обсерваторий будет космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который будет запущен в космос уже 22 декабря этого года.

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