Інопланетні зонди вже можуть борознити Сонячну систему: вчені з'ясували, як їх знайти

Щоб виявити ознаки існування позаземних цивілізацій, вчені пропонують шукати сигнали передавання інформації від позаземних зондів.

Якщо припустити, що інопланетні цивілізації існують, то вони мали б створити мережу зв'язку по всій галактиці. Міхаель Гіллон із Льєзького університету в Бельгії та Артем Бурданов із Массачусетського технологічного інституту визначили, що подібні сигнали від зондів можна виявити у зірки Вольф 359, яка є однією з найближчих до нас зірок і знаходиться на відстані майже 8 світлових років, повідомляє Universe Today.

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Наш Чумацький Шлях утворився приблизно 13,5 млрд років тому, а людство — лише останні 200 000 років. За словами вчених, інші розумні види швидше за все з'явилися раніше і мали час дослідити нашу галактику.

Галактична "мобільна" мережа

Згідно з гіпотезою Гіллона, позаземні цивілізації мали створити мережу зв'язку в галактиці за допомогою зондів, які використовують зірки як гравітаційні лінзи, щоб поліпшити якість з'єднання. За словами Гіллона, таку техносигнатуру можна виявити. Біля кожної зірки в Чумацькому Шляху має бути такий зонд, але шукати їх потрібно на "сонячній гравітаційній лінії" найближчих зірок.

[ + – ] Чумацький шлях Фото: ISS

"Але ця лінія знаходиться дуже далеко від Сонця, оскільки починається на відстані 550 астрономічних одиниць, тому будь-який зонд виявити дуже важко", — говорить Гіллон. Для порівняння, Плутон знаходиться на відстані майже 40 астрономічних одиниць від Сонця.

Вольф 359

У новому дослідженні вчені зосередили увагу на зірці Вольф 359, щоб виявити ознаки міжзоряних повідомлень. Цей червоний карлик, який знаходиться за 7,9 світлових років від нас, є однією з найближчих до нас зірок.

[ + – ] Зірка Вольф 359 Фото: wikipedia

Згідно з дослідженням, ця зіркова система схожа на систему Проксима Центавра, яка знаходиться в 4,24 світлових роках від нас. І там, і там є червоний карлик, а також по дві планети: одна близька до зірки і в кілька разів масивніша за Землю, а друга, більша знаходиться далі. Але, якщо наявність планет у Проксими Центавра підтверджена, то з Вольф 359 ситуація поки не зрозуміла. За розрахунками вчених, зонд, що знаходиться біля Вольф 359, має хорошу можливість отримувати сигнал від зонда, який знаходиться на краю Сонячної системи. Залишилось тільки його побачити.

Результат пошуку

Фото: ESO

За допомогою наземних телескопів учені провели спостереження за зіркою Вольф 359, щоб виявити ознаки "відправлення-отримання" сигналів. Також вони шукали ознаки руху об'єкта, який міг би бути позаземним зондом. Але нічого так і не знайшли.

"Те, що ми їх не знайшли, не означає, що їх немає. Можливо, ми просто не там шукали. Можливо, вони знаходяться в іншому місці та їх потрібно шукати ближче в нашій Сонячній системі", — говорить Гіллон. "Ми шукатимемо далі".

Можливо, майбутні як наземні, так і космічні телескопи зможуть допомогти в пошуку ознак позаземного розуму, кажуть вчені.

Нагадуємо, що однією з таких обсерваторій буде космічний телескоп імені Джеймса Вебба, який буде запущений у космос уже 22 грудня цього року.

Фокус писав про те, що вчені попереджають про вторгнення інопланетян: але не таких, як показують у кіно.