Малоэффективно и может быть опасно: протестировано "многообещающее" лекарство от COVID-19

Препарат Молнупиравир может помогать вирусу мутировать и вызвать врожденные дефекты у детей. Этот вопрос будут исследовать ученые.

Компания Merck предоставила финальные результаты третьей стадии испытаний своего перорального противовирусного препарата. Оказалось, что эффективность лекарства значительно ниже, чем заявляли в компании раньше, сообщает New Atlas.

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Два месяца назад предварительные данные промежуточных испытаний препарата Молнупиравир показали, что таблетки снижают риск госпитализаций и смерти от COVID-19 на 50%, если принимать их в течение пяти дней после появления первых симптомов болезни. Об этом сразу же заявили представители компании Merck.

Но данные окончательного исследования, в котором приняли участие в два раза больше людей, показали, что препарат снижает риск попадания в больницу или смерти только на 30%.

Эти данные обнародовали накануне заседания Консультативного комитета по противомикробным препаратам, которое состоится на этой неделе. Эта независимая комиссия открыто собирает рекомендации по одобрению противомикробных препаратов и является консультативным органом Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Хотя Управление и следует рекомендациям Комитета, оно не обязано это делать.

Два важных вопроса

После получения новых данных, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выносит для обсуждения Комитетом двух важных вопросов:

Один из них касается того, нужно ли отслеживать вирусные мутации, которые может вызвать новый пероральный препарат.

Ведь Молнупиравир препятствует репликации вируса SARS-CoV-2 за счет увеличения частоты вирусных мутаций РНК. Он создает в геноме вируса большое количество ошибок и вирус больше не может эффективно реплицироваться. Существует опасение, что использование новых таблеток может привести к мутациям вируса и появлению новых опасных штаммов SARS-CoV-2.

Второй вопрос состоит в том, можно ли применять лекарство беременным. Гипотетически подобные мутагенные препараты могут вызвать появление врожденных дефектов у детей.

Беременные женщины не принимали участие в последних испытаниях Молнупиравира, поэтому Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов просит консультативную комиссию предоставить рекомендации касательно того, кому следует запретить прием препарата.

Фото: BBC

Учитывая тот факт, что во время испытаний препарата не обнаружили серьезных побочных эффектов, то несмотря на снижение эффективности, компании Merck выдадут разрешение на применение лекарства, пишет автор статьи.

Эти таблетки станут первым пероральным противовирусным препаратом, который одобрили для лечения COVID-19 в США. От компании Merck не отстает компания Pfizer, которая тоже разработала свои таблетки от болезни. Там заявили о снижении риска госпитализации или смерти на 89%.

Напоминаем, что Молнупиравир одобрили для использования в качестве противовирусного препарата при лечения COVID-19 в Великобритании.

Но, по словам вирусолога Уильяма Хазелтина, таблетки от COVID-19 могут вызвать опасные мутации болезни.

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