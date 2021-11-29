Малоефективно і може бути небезпечно: протестовані багатообіцяльні ліки від COVID-19

Препарат Молнупіравір може допомагати вірусу мутувати та викликати вроджені дефекти в дітей. Це питання досліджуватимуть учені.

Компанія Merck надала фінальні результати третьої стадії випробувань свого перорального противірусного препарату. Виявилося, що ефективність ліків значно нижча, ніж заявляли в компанії раніше, повідомляє New Atlas.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Два місяці тому попередні дані проміжних випробувань препарату Молнупіравір показали, що таблетки знижують ризик госпіталізацій та смерті від COVID-19 на 50%, якщо приймати їх протягом п'яти днів після появи перших симптомів хвороби. Про це відразу заявили представники компанії Merck.

Але дані остаточного дослідження, у якому взяли участь у два рази більше людей, показали, що препарат знижує ризик потрапляння до лікарні або смерті лише на 30%.

Ці дані оприлюднили напередодні засідання Консультативного комітету протимікробних препаратів, яке відбудеться цього тижня. Ця незалежна комісія відкрито збирає рекомендації щодо схвалення протимікробних препаратів та є консультативним органом Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США. Хоча Управління і слідує рекомендаціям Комітету, воно має це робити.

Два важливі питання

Після отримання нових даних Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів виносить для обговорення Комітетом два важливі питання:

Одне із них стосується того, чи потрібно відстежувати вірусні мутації, які можуть спричинити новий пероральний препарат.

Адже Молнупіравір перешкоджає реплікації вірусу SARS-CoV-2 за рахунок збільшення частоти вірусних мутацій РНК. Він створює в геномі вірусу велику кількість помилок, і вірус більше не може ефективно реплікуватися. Існує побоювання, що використання нових таблеток може призвести до мутацій вірусу та появи нових небезпечних штамів SARS-CoV-2.

Друге питання полягає в тому, чи можна застосовувати ліки вагітним. Гіпотетично подібні мутагенні препарати можуть спричинити появу вроджених дефектів у дітей.

Вагітні жінки не брали участі в останніх випробуваннях Молнупіравіра, тому Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів просить консультативну комісію надати рекомендації щодо того, кому варто заборонити прийом препарату.

Враховуючи той факт, що під час випробувань препарату не виявили серйозних побічних ефектів, попри зниження ефективності, компанії Merck видадуть дозвіл на застосування ліків, пише автор статті.

Ці таблетки стануть першим пероральним противірусним препаратом, який схвалили для лікування COVID-19 у США. Від компанії Merck не відстає компанія Pfizer, яка також розробила свої пігулки від хвороби. Там заявили про зниження ризику госпіталізації чи смерті на 89%.

Нагадуємо, що Молнупіравір схвалили для використання як противірусний препарат при лікуванні COVID-19 у Великій Британії.

Але, за словами вірусолога Вільяма Хазелтіна, таблетки від COVID-19 можуть викликати небезпечні мутації хвороби.

Фокус також писав про те, що в Ізраїлі відкрили спосіб знищити коронавірус за 2 секунди.