Несмотря на космический мусор: астронавты МКС вышли в космос для ремонта станции (видео)

Астронавты Томас Маршберн и Кейла Бэррон провели в космосе 6,5 часов. Они занимались обслуживанием МКС.

В четверг, 2 декабря, астронавтам NASA удалось выйти в открытый космос, после того, как эта операция была отложена во вторник из-за угрозы, которую представляет космический мусор и для станции, и для астронавтов. В NASA не подтвердили, и не опровергли информацию о том, что этот мусор – это обломки российского спутника, который сбила российская же ракета во время испытаний. После оценки потенциальной угрозы в NASA дали "зеленый свет" на выход астронавтов в космос для замены антенны связи с Землей, сообщает CNN.

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Томас Маршберн и Кейла Бэррон во время своего более чем шестичасового путешествия в открытый космос заменили неисправную коммуникационную антенну и выполнили несколько других важных заданий.

Фото: NASA

После того, как был отложен выход в космос, в NASA решили изучить потенциальную угрозу от космического мусора для астронавтов и пришли к выводу, что эти обломки не представляют опасности для жизни астронавтов и вообще для работы орбитальной станции.

Маршберн и Бэррон во время выхода в космос заменили антенну связи, по которой передаются голосовые и информационные данные на Землю. О том, что антенна, которая проработала 21 год, вышла из строя, стало известно еще в сентябре. Поэтому в NASA перед отправкой экипажа на МКС начали готовить астронавтов к специальной миссии по ремонту станции еще на Земле.

[ + – ] В NASA вели прямую трансляцию выхода в космос астронавтов МКС. Можно в режиме "от первого лица" увидеть, как выглядит станция и что делают астронавты.

В NASA говорят, что выход из строя этой антенны – это не проблема для станции, но все же лучше, когда все работает исправно. На МКС есть и другие подобные антенны связи, а также другие, способные с большей скоростью передавать видеоданные на Землю.

[ + – ] Томас Маршберн был прикреплен к концу роботизированной руки Canadarm2 Фото: NASA

Во время выхода в открытый космос Маршберн был прикреплен к концу роботизированной руки Canadarm2, которой управлял с борта станции Матиас Маурер. Для Кейлы Бэррон это был только первый выход в космос, а для Маршберна – уже пятый. Маршберн, Бэррон и Маурер и Раджа Чари – это новый экипаж, который прилетел на МКС 11 ноября. Данный выход астронавтов в открытый космос стал 245-м подобным событием в истории МКС.

Напоминаем, что Россия собирается подавать в суд на американского астронавта за то, что она просверлила дыру в МКС.