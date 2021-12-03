Незважаючи на космічне сміття: астронавти МКС вийшли в космос для ремонту станції (відео)

Астронавти Томас Маршберн і Кейла Беррон провели у космосі 6,5 годин. Вони займалися обслуговуванням МКС.

У четвер, 2 грудня, астронавтам NASA вдалося вийти у відкритий космос, після того, як цю операцію було відкладено у вівторок через загрозу, яку становить космічне сміття і для станції, і для астронавтів. У NASA не підтвердили, і не спростували інформацію про те, що це сміття — це уламки російського супутника, який збила російська ракета під час випробувань. Після оцінки потенційної загрози NASA дали "зелене світло" на вихід астронавтів у космос для заміни антени зв'язку із Землею, повідомляє CNN.

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Томас Маршберн і Кейла Беррон під час своєї більш ніж шестигодинної подорожі у відкритий космос замінили несправну комунікаційну антену та виконали кілька інших важливих завдань.

Фото: ISS

Після того, як був відкладений вихід у космос, у NASA вирішили вивчити потенційну загрозу від космічного сміття для астронавтів і дійшли висновку, що ці уламки не становлять небезпеки для життя астронавтів і взагалі для роботи орбітальної станції.

Маршберн і Беррон під час виходу в космос замінили антену зв'язку, через яку передаються голосові й інформаційні дані на Землю. Про те, що антена, яка пропрацювала 21 рік, вийшла з ладу, стало відомо ще у вересні. Тому в NASA перед відправленням екіпажу на МКС почали готувати астронавтів до спеціальної місії з ремонту станції на Землі.

[ + – ] У NASA вели пряму трансляцію виходу до космосу астронавтів МКС. Можна в режимі від першої особи побачити, як виглядає станція і що роблять астронавти.

У NASA кажуть, що вихід із ладу цієї антени — це не проблема для станції, але все ж таки краще, коли все працює справно. На МКС є інші подібні антени зв'язку, а також інші, здатні з більшою швидкістю передавати відео на Землю.

[ + – ] Томас Маршберн був прикріплений до кінця роботизованої руки. Фото: ISS

Під час виходу у відкритий космос Маршберн був прикріплений до кінця роботизованої руки Canadarm2, якою керував із борту станції Матіас Маурер. Для Кейли Беррон це був лише перший вихід у космос, а для Маршберна вже п'ятий. Маршберн, Беррон, Маурер і Раджа Чарі — це новий екіпаж, який прилетів на МКС 11 листопада. Цей вихід астронавтів у відкритий космос став 245 подібною подією в історії МКС.

Нагадуємо, що Росія збирається подавати до суду на американську астронавтку за те, що вона просвердлила дірку в МКС.