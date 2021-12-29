Похороненные заживо. В Турции нашли поселение, уничтоженное древним вулканом (фото)

Найденные останки включают кости мужчины и собаки. Также ученым удалось выяснить время, когда произошел взрыв, убивший древнее поселение.

Минойское извержение — извержение вулкана Санторин на острове Тира, произошедшее почти 4000 лет назад стало одним из величайших стихийных бедствий в истории человечества, но человеческие останки, оставшиеся после этого события, до сих пор не были найдены, пишет Courthouse News Service.

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Несмотря на его статус одной из крупнейших катастроф в истории человечества, ученые на удивление мало что знают об извержении вулкана Санторин, в том числе о том, когда оно произошло на самом деле.

В то время как извержение вулкана на средиземноморском острове Тира опустошило окрестности, особенно минойское поселение в Акротири, останки человеческих жертв так и не были обнаружены.

[ + – ] Археологические раскопки в Чешме-Багларараси

Свидетельства цунами, вызванного извержением, также было трудно найти, поэтому некоторые эксперты предположили, что минойцы покинули остров, когда вулкан впервые подал признаки надвигающегося извержения. Однако это лишь догадки.

В ходе своих недавних раскопок ученые под руководством Васифа Шахоглу из Анкарского университета нашли первые в истории человеческие останки, оставшиеся после ужасного события.

Эти останки были найдены в Чешме-Багларараси в Западной Анатолии (Турция), месте, которое, по мнению исследователей, было потрясено по меньшей мере четырьмя различными цунами, вызванными Минойским извержением.

[ + – ] Минойская фреска с изображением флота и поселения в Акротири

Эксперты изучили слой вулканического пепла на этом месте и использовали ряд археологических методов и анализов отложений, чтобы лучше понять, что произошло в этом районе после взрыва. Поиски среди обломков цунами в конечном итоге, привели ученых к первым в своем роде останкам, среди которых был скелет мужчины и собаки.

Что примечательно, археологи нашли человеческий скелет в нескольких метрах под серией ям, вырытых в земле. Исследователи полагают, что эти ямы представляют собой попытку выживших жителей извлечь жертв из-под обломков цунами.

Помимо обнаружения первых в истории останков жертв извержения вулкана Санторин, исследователи говорят, что их результаты должны помочь пролить некоторый свет на хронологию катастрофы.

[ + – ] Обнаруженные в ходе раскопок останки мужчины и собаки

Проведя радиоуглеродное датирование, ученые выяснили, что взрыв произошел не ранее 1612 года до н.э. Их результаты свидетельствуют о том, что смертоносные цунами, вызванные извержением, достигли северной части Эгейского моря — области, которая, как считалось ранее, была затронута только пепловыми осадками вулкана.

"Никто раньше и не подозревал, что последствия извержения будет настолько сильными, чтобы действительно разрушить поселения, размещенное так далеко на севере Эгейского моря", — заключил Шахоглу.

Как отметили исследователи, они не собираются останавливаться и продолжат изучать останки людей и животных. Они очень надеются, что это поможет им раскрыть причины гибели и понять, почему эта часть гавани была впоследствии покинута местными жителями и оставалась безлюдной не менее века.

[ + – ] Исследователи полагают, что эти ямы были сделаны выжившими жителями, которые пытались провести "поисково-спасательные работы"

Напомним, что ранее исследователи выдвинули удивительное предположение о том, что случится с Землей, если на ней одновременно взорвутся все существующие вулканы. Как оказалось, если такое событие когда-нибудь случится, толстые слои пепла закроют солнечный свет и погрузят всю планету в полный мрак, из-за отсутствия фотосинтеза погибнут все растения, а глубокие подводные вулканы превратят воду в кислую жидкость.

Также археологи рассказали, каким на самом деле было извержение вулкана Везувий. Исследователи сравнили это событие с падением атомной бомбы на Хиросиму в 1945 году.