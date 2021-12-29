Похороненные заживо. В Турции нашли поселение, уничтоженное древним вулканом (фото)
Найденные останки включают кости мужчины и собаки. Также ученым удалось выяснить время, когда произошел взрыв, убивший древнее поселение.
Минойское извержение — извержение вулкана Санторин на острове Тира, произошедшее почти 4000 лет назад стало одним из величайших стихийных бедствий в истории человечества, но человеческие останки, оставшиеся после этого события, до сих пор не были найдены, пишет Courthouse News Service.
Несмотря на его статус одной из крупнейших катастроф в истории человечества, ученые на удивление мало что знают об извержении вулкана Санторин, в том числе о том, когда оно произошло на самом деле.
В то время как извержение вулкана на средиземноморском острове Тира опустошило окрестности, особенно минойское поселение в Акротири, останки человеческих жертв так и не были обнаружены.
Свидетельства цунами, вызванного извержением, также было трудно найти, поэтому некоторые эксперты предположили, что минойцы покинули остров, когда вулкан впервые подал признаки надвигающегося извержения. Однако это лишь догадки.
В ходе своих недавних раскопок ученые под руководством Васифа Шахоглу из Анкарского университета нашли первые в истории человеческие останки, оставшиеся после ужасного события.
Эти останки были найдены в Чешме-Багларараси в Западной Анатолии (Турция), месте, которое, по мнению исследователей, было потрясено по меньшей мере четырьмя различными цунами, вызванными Минойским извержением.
Эксперты изучили слой вулканического пепла на этом месте и использовали ряд археологических методов и анализов отложений, чтобы лучше понять, что произошло в этом районе после взрыва. Поиски среди обломков цунами в конечном итоге, привели ученых к первым в своем роде останкам, среди которых был скелет мужчины и собаки.
Что примечательно, археологи нашли человеческий скелет в нескольких метрах под серией ям, вырытых в земле. Исследователи полагают, что эти ямы представляют собой попытку выживших жителей извлечь жертв из-под обломков цунами.
Помимо обнаружения первых в истории останков жертв извержения вулкана Санторин, исследователи говорят, что их результаты должны помочь пролить некоторый свет на хронологию катастрофы.
Проведя радиоуглеродное датирование, ученые выяснили, что взрыв произошел не ранее 1612 года до н.э. Их результаты свидетельствуют о том, что смертоносные цунами, вызванные извержением, достигли северной части Эгейского моря — области, которая, как считалось ранее, была затронута только пепловыми осадками вулкана.
"Никто раньше и не подозревал, что последствия извержения будет настолько сильными, чтобы действительно разрушить поселения, размещенное так далеко на севере Эгейского моря", — заключил Шахоглу.
Как отметили исследователи, они не собираются останавливаться и продолжат изучать останки людей и животных. Они очень надеются, что это поможет им раскрыть причины гибели и понять, почему эта часть гавани была впоследствии покинута местными жителями и оставалась безлюдной не менее века.
Напомним, что ранее исследователи выдвинули удивительное предположение о том, что случится с Землей, если на ней одновременно взорвутся все существующие вулканы. Как оказалось, если такое событие когда-нибудь случится, толстые слои пепла закроют солнечный свет и погрузят всю планету в полный мрак, из-за отсутствия фотосинтеза погибнут все растения, а глубокие подводные вулканы превратят воду в кислую жидкость.
Также археологи рассказали, каким на самом деле было извержение вулкана Везувий. Исследователи сравнили это событие с падением атомной бомбы на Хиросиму в 1945 году.