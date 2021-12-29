Поховані живцем. У Туреччині знайшли поселення, знищене давнім вулканом (фото)

Знайдені останки включають кістки чоловіка та собаки. Також вченим вдалося з'ясувати час, коли стався вибух, який убив стародавнє поселення.

Мінойське виверження — виверження вулкана Санторін на острові Тіра, що відбулося майже 4000 років тому, стало одним з найбільших стихійних лих в історії людства, але людські останки, що залишилися після цієї події, досі не були знайдені, пише Courthouse News Service.

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Незважаючи на його статус однієї з найбільших катастроф в історії людства, вчені напрочуд мало знають про виверження вулкана Санторін, зокрема про те, коли воно сталося насправді.

Виверження вулкана на середземноморському острові Тира спустошило околиці, особливо мінойське поселення в Акротірі, останки людських жертв так і не було виявлено.

[ + – ] Археологічні розкопки в Чешмі-Багларарасі

Свідчення цунамі, викликаного виверженням, також було важко знайти, тому деякі експерти припустили, що мінойці покинули острів, коли вулкан вперше подав ознаки виверження, що насувалося. Однак це лише припущення.

У процесі своїх недавніх розкопок вчені під керівництвом Васіфа Шахоглу з Анкарського університету знайшли перші в історії людські останки, що залишилися після жахливої події.

Ці останки були знайдені в Чешмі-Баґларарасі в Західній Анатолії (Туреччина), місці, яке, на думку дослідників, було вражене щонайменше чотирма різними цунамі, викликаними Мінойським виверженням.

[ + – ] Мінойська фреска із зображенням флоту та поселення в Акротирі

Експерти вивчили шар вулканічного попелу на цьому місці та використали низку археологічних методів та аналізів відкладень, щоб краще зрозуміти, що сталося в цьому районі після вибуху. Пошуки серед уламків цунамі зрештою привели вчених до перших останків, серед яких був скелет чоловіка та собаки.

Що примітно, археологи знайшли людський скелет за кілька метрів під серією ям, викопаних у землі. Дослідники вважають, що ці ями являють собою спробу жертв вижити з-під уламків цунамі.

Окрім виявлення перших в історії останків жертв виверження вулкана Санторін, дослідники кажуть, що їхні результати мають допомогти пролити деяке світло на хронологію катастрофи.

[ + – ] Виявлені під час розкопок останки чоловіка та собаки

Провівши радіовуглецеве датування, вчені з'ясували, що вибух стався не раніше 1612 до н.е. Їхні результати свідчать про те, що смертоносні цунамі, спричинені виверженням, досягли північної частини Егейського моря — області, яка, як вважалося раніше, була торкнута лише попеловими опадами вулкана.

"Ніхто раніше і не підозрював, що наслідки виверження будуть настільки сильними, щоб справді зруйнувати поселення, розміщене так далеко на півночі Егейського моря", — сказав Шахоглу.

Як зазначили дослідники, вони не збираються зупинятися та продовжать вивчати останки людей та тварин. Вони дуже сподіваються, що це допоможе їм розкрити причини загибелі та зрозуміти, чому ця частина гавані була згодом покинута місцевими жителями і залишалася безлюдною не менше ніж століття.

[ + – ] Дослідники вважають, що ці ями були зроблені мешканцями, які намагалися провести "пошуково-рятувальні роботи"

Нагадаємо, що раніше дослідники висунули дивовижне припущення про те, що трапиться із Землею, якщо на ній одночасно вибухнуть усі існуючі вулкани. Як виявилося, якщо така подія колись трапиться, товсті шари попелу закриють сонячне світло і занурять всю планету у повний морок, через відсутність фотосинтезу загинуть усі рослини, а глибокі підводні вулкани перетворять воду на кислу рідину.

Також археологи розповіли, яким насправді було виверження вулкана Везувій. Дослідники порівняли цю подію з падінням атомної бомби на Хіросіму у 1945 році.