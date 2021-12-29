Как у народных депутатов. В Словакии найден римский диплом, дающий привилегии его владельцам

Фрагмент военного документа, а также много других редких находок римской эпохи обнаружили ученые во время раскопок на месте римского военного лагеря Герулата в Братиславе.

Недавно археологи завершили двухлетние раскопки на месте римского военного лагеря Герулата, который находился на территории района Русовце столицы Словакии Братиславы. Ученые показали редкие находки, среди которых монеты, украшения, конская сбруя, железные предметы и керамика, которые относятся ко 2 и 3 векам нашей эры. Также археологи обнаружили фрагмент военного диплома – это копия указа римского императора о предоставлении привилегий отставным солдатам, сообщает The Slovak Spectator.

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[ + – ] Музей Герулата, который находится в Братислава, в этом году был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: wikipedia

Герулата — это римский военный лагерь, который был построен во 2 веке и являлся частью Лимеса, укрепленного рубежа со стенами и сторожевыми башнями, который являлся границей Римской империи. Территория нынешней Братиславы входила в состав римской провинции Паннония, но лагерь Герулата покинули римские войска в 4 веке нашей эры.

[ + – ] Реконструкция римского военного лагеря Герулата

Два года длились раскопки на месте древнего военного лагеря и ученым удалось обнаружить уникальные предметы и сооружения. Археологам удалось обнаружить канализационную систему, которая представляла собой ров глубиной более 3 метров и шириной около 8 метров.

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Среди находок выделяется фрагмент римского военного диплома. Этот документ – это официальная копия указа, изданного императором в Риме, который предоставлял привилегии отставным солдатам римской армии. В дипломе перечисляются права солдат и подтверждается их статус римского гражданина.

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"Этот диплом подтверждает, что его владелец был гражданином Рима и что эта привилегия, согласно правовым нормам, действовавшим в разное время, также распространялась на его жену и детей", — говорит археолог Ярослава Шмидтова.

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На сегодняшний день в мире найдено около тысячи таких дипломов, но только два, включая недавно обнаруженный, найдены в военном лагере Герулата в Братиславе.

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