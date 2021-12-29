Як у народних депутатів. У Словаччині знайдено римський диплом, що дає привілеї його власникам

Фрагмент військового документа, а також багато інших рідкісних знахідок римської епохи виявили вчені під час розкопок будинка римського військового табору Герулата в Братиславі.

Нещодавно археологи завершили дворічні розкопки на місці римського військового табору Герулата, що знаходився на території району Русівці столиці Словаччини Братислави. Учені показали рідкісні знахідки, серед яких монети, прикраси, кінська збруя, залізні предмети та кераміка, що належать до 2 та 3 століть нашої ери. Також археологи виявили фрагмент військового диплома — це копія указу римського імператора про надання привілеїв відставним солдатам, повідомляє The Slovak Spectator.

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[ + – ] Музей Герулата, що знаходиться в Братиславі, цього року було внесено до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Фото: wikipedia

Герулата — це римський військовий табір, який був побудований у 2 столітті та був частиною Лімеса, укріпленого рубежу зі стінами та сторожовими вежами, який був кордоном Римської імперії. Територія нинішньої Братислави входила до складу римської провінції Паннонія, але табір Герулата залишили римські війська у 4 столітті нашої ери.

[ + – ] Реконструкція римського військового табору Герулата

Два роки тривали розкопки на місці давнього військового табору й ученим вдалося виявити унікальні предмети та споруди. Археологам вдалося виявити каналізаційну систему, яка була ровом глибиною понад 3 метри і шириною приблизно 8 метрів.

[ + – ] Археологи за 2 роки розкопок знайшли багато унікальних знахідок римської доби

Серед знахідок вирізняється фрагмент римського військового диплома. Цей документ — це офіційна копія указу, виданого імператором у Римі, який надавав привілеї відставним солдатам римської армії. У дипломі перераховуються права солдатів і підтверджується їх статус римського громадянина.

[ + – ] Археологи за 2 роки розкопок знайшли багато унікальних знахідок римської доби

"Цей диплом підтверджує, що його власник був громадянином Риму і що цей привілей, згідно з правовими нормами, що діяли в різний час, також поширювався на його дружину та дітей", — каже археологиня Ярослава Шмідтова.

[ + – ] Археологи за 2 роки розкопок знайшли багато унікальних знахідок римської доби

На сьогоднішній день у світі знайдено понад тисячу таких дипломів, але лише два, враховуючи нещодавно виявлений, знайдено у військовому таборі Герулата в Братиславі.

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