Камень преткновения. Осколки породы угрожают работе марсохода Perseverance

Марсианский аппарат не смог взять очередной образец породы, так как возникли проблемы с его механизмами.

У марсохода Perseverance возникли проблемы с передачей очередного образца марсианского грунта в свое хранилище. На буровой механизм попали осколки породы, которые помешали передать пробирку с образцом дальше по манипулятору и отправить на хранение. Сейчас в NASA пытаются решить этот вопрос, поэтому пока процесс сбора образцов приостановлен, сообщает Gizmodo.

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По словам Луизы Джандура из Лаборатории реактивного движения NASA, у марсохода возникли проблемы во время перемещения образца породы с конца манипулятора, на котором закреплен бур далее в держатель, который перемещает пробирку с материалом на дальнейшее хранение. Датчики марсохода прислали на Землю информацию, что это перемещение невозможно.

На Земле инженеры отправили команду марсоходу прислать дополнительные данные и изображения происходящего. Также аппарату приказали отделить бур и образец от держателя в манипуляторе. Учитывая то, что для обмена информацией между Землей и Марсом необходимо время, решение проблемы потребовало несколько дней.

После того, как марсоход прислал дополнительные данные и изображения, инженеры NASA выяснили, что несколько обломков породы попали мимо пробирки для образцов на бур и мешают ему нормально передать емкость дальше на хранение.

[ + – ] Обломки горной попали в манипулятор марсохода Perseverance Фото: NASA

По словам Джандура, марсоход мог бы продолжить движение и в таком состоянии, чтобы решить проблему позже, но у аппарата стоимостью 2,7 млрд долларов впереди еще много работы и есть опасность, что он выйдет из строя из-за этой небольшой проблемы. Поэтому в NASA работают над тем, как очистить нижнюю часть манипулятора от обломков породы, прежде чем марсоход сделает следующую попытку сбора образцов марсианского грунта.

Perseverance должен собрать еще как минимум пару проб на дне кратера Езеро в регионе, который называется Сеита, прежде чем двигаться дальше к краю кратера. По словам экспертов из NASA горные породы, обнаженные в этом регионе являются самыми древними во всем кратере Езеро. Благодаря этим образцам грунта можно узнать практически о всей геологической истории Марса.

[ + – ] Марсоход Perseverance Фото: NASA

Одна из задач марсохода – это поиск древней микробной жизни на Марсе. И кратер Езеро является лучшим местом для этого, считают в NASA. У марсохода на борту 43 пробирки, семь из которых находятся в хранилище, но только 5 их них заполнены. Только в конце этого десятилетия или даже в начале 2030-х годов в NASA планируют отправить эти образцы на Землю для исследования и для этого разрабатывается специальная миссия на Марс.