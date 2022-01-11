Камінь спотикання. Уламки породи загрожують роботі марсохода Perseverance

Марсіанський апарат не зміг взяти черговий зразок породи, оскільки виникли проблеми з його механізмами.

У марсохода Perseverance виникли проблеми з передачею чергового зразка марсіанського ґрунту у своє сховище. На буровий механізм потрапили уламки породи, які завадили передати пробірку зі зразком далі маніпулятором і відправити на зберігання. Зараз у NASA намагаються вирішити це питання, тому поки що процес збору зразків призупинено, повідомляє Gizmodo.

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За словами Луїзи Джандура з Лабораторії реактивного руху NASA, у марсохода виникли проблеми під час переміщення зразка породи з кінця маніпулятора, на якому закріплений бур, далі у тримач, який переміщує пробірку з матеріалом на подальше зберігання. Датчики марсоходу надіслали на Землю інформацію, що це переміщення неможливе.

На Землі інженери відправили команду марсоходу надіслати додаткові дані та зображення того, що відбувається. Також апарату наказали відокремити бур і зразок від тримача в маніпуляторі. Враховуючи те, що для обміну інформацією між Землею та Марсом потрібен час, вирішення проблеми вимагало кілька днів.

Після того, як марсохід надіслав додаткові дані та зображення, інженери NASA з'ясували, що кілька уламків породи потрапили повз пробірку для зразків на бурі та заважають йому нормально передати ємність далі на зберігання.

[ + – ] Уламки гірської потрапили до маніпулятора марсохода Perseverance Фото: ISS

За словами Джандура, марсохід міг би продовжити рух і в такому стані, щоб вирішити проблему пізніше, але апарат вартістю 2,7 млрд доларів має попереду ще багато роботи, і є небезпека, що він вийде з ладу через цю невелику проблему. Тому NASA працює над тим, як очистити нижню частину маніпулятора від уламків породи, перш ніж марсохід зробить наступну спробу збору зразків марсіанського ґрунту.

Perseverance має зібрати ще як мінімум пару проб на дні кратера Єзеро в регіоні, який називається Сеїта, перш ніж рухатися далі до кратера. За словами експертів із NASA, гірські породи, відслонені в цьому регіоні, є найдавнішими в усьому кратері Єзеро. Завдяки цим зразкам ґрунту можна дізнатися практично про всю геологічну історію Марса.

[ + – ] Марсохід Perseverance Фото: ISS

Одне із завдань марсохода – це пошук стародавнього мікробного життя на Марсі. І кратер Єзеро є найкращим місцем для цього, вважають у NASA. У марсохода на борту 43 пробірки, сім із яких перебувають у сховищі, але тільки 5 із них заповнені. Тільки наприкінці цього десятиліття або навіть на початку 2030-х років у NASA планують відправити ці зразки на Землю для дослідження, і для цього розробляється спеціальна місія на Марс.