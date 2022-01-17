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Остатки сладки. Старинные лакомства, которые попали в музеи

Серафима Таран
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Фото: pexels.com | Чудом уцелевшие лакомства-артефакты — тоже свидетельства эпохи

Коллекция Эрмитажа пополнилась конфетой, которую сто лет назад надкусила княгиня Романова. В шлеме сэра Генри Эдварда Пастон-Бедингфельда британские ученые нашли шоколадку — подарок от королевы Виктории. Какие еще удивительные лакомства чудом сохранились до наших дней?

Конфета в рукаве великой княгини

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Конфета "Ландрин", забытая 118 лет назад

В декабре 2021 года сотрудница музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге Галина Федорова обнаружила в платье сестры Николая II княгини Ксении необычный артефакт – надкушенную конфету-помадку. Художник-реставратор приводила в порядок платье княгини, сшитое к костюмированному балу 1903 года, и заметила, что один из рукавов оказался зашит, а внутри нащупывалось что-то твердое. Сотрудница музея распустила шов, и ей в руку упала конфета. Видимо, княгиня во время бала надкусила лакомство и решила спрятать его в рукаве, потому что не было другого места.

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Младшая сестра последнего российского императора Николая II Ксения Александровна

• На конфете сохранилось тиснение с надписью, которую трудно разобрать. Вероятно, это название кондитерской фирмы "Ландрин".

• Теперь конфета, которой 118 лет, хранится в коробке рядом с платьем. Она станет частью экспозиции "Эрмитажа".

Шоколадка в шлеме сэра Генри

Британский Национальный фонд в Норфолке в марте 2021 года неожиданно обнаружил шоколадку, спрятанную в шлеме участника англо-бурской войны в Южной Африке – сэра Генри Эдварда Пастон-Бедингфельда. Это был подарок королевы Виктории в 1900 году для поднятия боевого духа солдат. Три кондитера создали более 100 тыс. коробочек с шоколадом, украшенных надписью "Южная Африка 1900" и новогодним поздравлением от королевы. Многие солдаты либо сохранили заветный подарок, либо отправили его семье. Поэтому такая находка Британского Национального фонда не первая.

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Сладкий привет от королевы Виктории
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Сладкий привет от королевы Виктории
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• Вещи сэра Генри Эдварда передала в фонд его дочь, Фрэнсис Грейтхед, умершая в 2020 г. в возрасте 100 лет

• В прошлом году такую же коробочку со сластями обнаружили в вещах австралийского поэта Банджо Патерсона. Он также участвовал в англо-бурской войне

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Торт времен Второй мировой войны

В октябре 2021 года археологи из Любека (Германия) обнаружили в подвале дома обугленный ореховый торт, приготовленный 79 лет назад во время Второй мировой войны. Лакомство чудом уцелело после того как город бомбили с воздуха в марте 1942 года: жар пламени быстро обжег и карбонизировал торт.

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Ореховый торт, "закаленный" во время бомбежки

• У торта сохранились форма, начинка из лесных орехов и миндаля, детали из сахарной глазури и даже вощеная бумага, в которую завернули лакомство

• Это не единственная находка археологов в окрестностях Любека прошлой осенью. Ученые обнаружили более 4 млн предметов — от крохотной детской обуви до средневековых кораблей

Печенье в манускрипте времен Тюдоров

В марте 2021 года библиотекарей Кембриджского университета ждал неприятный сюрприз. В 500-летнем томе эпохи Тюдоров нашли недоеденное шоколадное печенье, оставившее жирные пятна на старинных страницах редкого издания. В библиотеку запрещено приносить еду и напитки, но кто-то пренебрег запретом и съел шоколадное печенье над неоценимой книгой, уронив половинку прямо между страницами.

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Неряшливый читатель испортил страницы жизнеописания святого Августина 1529 года

• Рукописный том жизнеописания святого Августина 1529 года не открывали около 50 лет — именно столько времени печенье пролежало в книге

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