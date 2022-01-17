Ласі залишки. Стародавні ласощі, які потрапили в музеї

Колекція Ермітажу поповнилась цукеркою, яку сто років тому надкусила княгиня Романова. У шоломі Генрі Едварда Пастон-Бедінгфельда британські вчені знайшли шоколадку — подарунок від королеви Вікторії. Які ще дивовижні ласощі чудом збереглися до наших днів?

Цукерка в рукаві великої княгині

[ + – ] Цукерка "Ландрін", забута 118 років тому

У грудні 2021 року співробітниця Ермітажу в Санкт-Петербурзі Галина Федорова знайшла в сукні сестри Миколи II, княгині Ксенії, незвичайний артефакт — надкушену цукерку-помадку. Художниця-реставраторка приводила до ладу сукню княгині, пошиту до костюмованого балу 1903 року, і помітила, що один із рукавів виявився зашитим, а всередині намацувалося щось тверде. Співробітниця музею розпустила шов, і їй у руку впала цукерка. Мабуть, княгиня під час балу надкусила ласощі й вирішила сховати їх у рукаві, бо не було іншого місця.

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[ + – ] Молодша сестра останнього російського імператора Миколи II Ксенія Олександрівна

• На цукерці збереглося тиснення з написом, який важко розібрати. Вочевидь, це назва кондитерської фірми "Ландрін".

• Тепер цукерка, якій 118 років, зберігається в коробці поряд із сукнею. Вона стане частиною експозиції.

Шоколадка в шоломі сера Генрі

Британський Національний фонд у Норфолку в березні 2021 року несподівано знайшов шоколадку, заховану в шоломі учасника англо-бурської війни в Південній Африці — сера Генрі Едварда Пастон-Бедінгфельда. Це був подарунок королеви Вікторії в 1900 році для підняття бойового духу солдат. Три кондитери створили понад 100 тис. коробочок із шоколадом і написом "Південна Африка 1900" та новорічним привітанням від королеви. Більшість солдатів або зберегли заповітний подарунок, або відправили його сім’ї. Тому така знахідка Британського Національного фонду не перша.

[ + – ] Солодкий привіт від королеви Вікторії [ + – ] Солодкий привіт від королеви Вікторії

• Речі сера Едварда принесла до фонду його донька, Френсіс Грейтхед, яка померла 2020 році у віці 100 років

• Торік таку саму коробочку із солодощами знайшли в речах австралійського поета Банджо Патерсона. Він також брав участь в англо-бурській війні

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Торт часів Другої світової війни

У жовтні 2021 року археологи з Любека (Німеччина) знайшли в підвалі будинку обвуглений горіховий торт, приготований 79 років тому під час Другої світової війни. Ласощі дивом уціліли, після того як місто бомбили з повітря в березні 1942 року: жар полум’я швидко обпалив і карбонізував торт.

[ + – ] Горіховий торт, "загартований" під час бомбардування

• У торта збереглися форма, начинка з лісових горіхів і мигдалю, деталі з цукрової глазурі й навіть вощений папір, у який загорнули солодощі

• Це не єдина знахідка археологів на околицях Любека минулої осені. Учені знайшли понад 4 млн предметів — від крихітного дитячого взуття до середньовічних кораблів

Печиво в манускрипті часів Тюдорів

У березні 2021 року на бібліотекарів Кембриджського університету чекав неприємний сюрприз. У 500-річному томі епохи Тюдорів знайшли недоїдене шоколадне печиво, яке залишило жирні плями на стародавніх сторінках рідкісного видання. У бібліотеки заборонено приносити їжу та напої, але хтось знехтував забороною та з’їв шоколадне печиво над неоціненною книгою, впустивши половинку прямо між сторінками.

[ + – ] Неохайний читач зіпсував сторінки життєпису святого Августина 1529 року

• Рукописний том життєпису святого Августина 1529 року не відкривали майже 50 років — саме стільки часу печиво пролежало в книзі

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• Окрім печива, в книгах бібліотеки раніше випадково знаходили рецепт сирного суфле, перев’язаний стрічкою локон волосся та поляроїдний знімок кота в шкіряній масці.