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Ласі залишки. Стародавні ласощі, які потрапили в музеї

Серафима Таран
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Чудом уцілілі ласощі-артефакти — теж свідчення епохи
Фото: pexels.com | Чудом уцілілі ласощі-артефакти — теж свідчення епохи

Колекція Ермітажу поповнилась цукеркою, яку сто років тому надкусила княгиня Романова. У шоломі Генрі Едварда Пастон-Бедінгфельда британські вчені знайшли шоколадку — подарунок від королеви Вікторії. Які ще дивовижні ласощі чудом збереглися до наших днів?

Цукерка в рукаві великої княгині

Цукерка "Ландрін", забута 118 років тому
Цукерка "Ландрін", забута 118 років тому

У грудні 2021 року співробітниця Ермітажу в Санкт-Петербурзі Галина Федорова знайшла в сукні сестри Миколи II, княгині Ксенії, незвичайний артефакт — надкушену цукерку-помадку. Художниця-реставраторка приводила до ладу сукню княгині, пошиту до костюмованого балу 1903 року, і помітила, що один із рукавів виявився зашитим, а всередині намацувалося щось тверде. Співробітниця музею розпустила шов, і їй у руку впала цукерка. Мабуть, княгиня під час балу надкусила ласощі й вирішила сховати їх у рукаві, бо не було іншого місця.

Молодша сестра останнього російського імператора Миколи II Ксенія Олександрівна
Молодша сестра останнього російського імператора Миколи II Ксенія Олександрівна

• На цукерці збереглося тиснення з написом, який важко розібрати. Вочевидь, це назва кондитерської фірми "Ландрін".

• Тепер цукерка, якій 118 років, зберігається в коробці поряд із сукнею. Вона стане частиною експозиції.

Шоколадка в шоломі сера Генрі

Британський Національний фонд у Норфолку в березні 2021 року несподівано знайшов шоколадку, заховану в шоломі учасника англо-бурської війни в Південній Африці — сера Генрі Едварда Пастон-Бедінгфельда. Це був подарунок королеви Вікторії в 1900 році для підняття бойового духу солдат. Три кондитери створили понад 100 тис. коробочок із шоколадом і написом "Південна Африка 1900" та новорічним привітанням від королеви. Більшість солдатів або зберегли заповітний подарунок, або відправили його сім’ї. Тому така знахідка Британського Національного фонду не перша.

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Солодкий привіт від королеви Вікторії
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Солодкий привіт від королеви Вікторії
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• Речі сера Едварда принесла до фонду його донька, Френсіс Грейтхед, яка померла 2020 році у віці 100 років

• Торік таку саму коробочку із солодощами знайшли в речах австралійського поета Банджо Патерсона. Він також брав участь в англо-бурській війні

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Торт часів Другої світової війни

У жовтні 2021 року археологи з Любека (Німеччина) знайшли в підвалі будинку обвуглений горіховий торт, приготований 79 років тому під час Другої світової війни. Ласощі дивом уціліли, після того як місто бомбили з повітря в березні 1942 року: жар полум’я швидко обпалив і карбонізував торт.

Горіховий торт, "загартований" під час бомбардування
Горіховий торт, "загартований" під час бомбардування

• У торта збереглися форма, начинка з лісових горіхів і мигдалю, деталі з цукрової глазурі й навіть вощений папір, у який загорнули солодощі

• Це не єдина знахідка археологів на околицях Любека минулої осені. Учені знайшли понад 4 млн предметів — від крихітного дитячого взуття до середньовічних кораблів

Печиво в манускрипті часів Тюдорів

У березні 2021 року на бібліотекарів Кембриджського університету чекав неприємний сюрприз. У 500-річному томі епохи Тюдорів знайшли недоїдене шоколадне печиво, яке залишило жирні плями на стародавніх сторінках рідкісного видання. У бібліотеки заборонено приносити їжу та напої, але хтось знехтував забороною та з’їв шоколадне печиво над неоціненною книгою, впустивши половинку прямо між сторінками.

Неохайний читач зіпсував сторінки життєпису святого Августина 1529 року
Неохайний читач зіпсував сторінки життєпису святого Августина 1529 року

• Рукописний том життєпису святого Августина 1529 року не відкривали майже 50 років — саме стільки часу печиво пролежало в книзі

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• Окрім печива, в книгах бібліотеки раніше випадково знаходили рецепт сирного суфле, перев’язаний стрічкою локон волосся та поляроїдний знімок кота в шкіряній масці.