Ударят по банкам и энергетике: против Украины готовятся более серьезные кибератаки, - Reuters

По заявлениям киберспециалистов, атаки 14 января могли быть подготовкой для поражения объектов критической инфраструктуры в будущем.

Вчерашняя кибератака на многие правительственные сайты против Украины могут подготовить почву для более серьезных атак в киберпространстве, которые нарушат жизнь простых жителей. Об этом сообщает Reuters.

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Аналитик компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист считает, что по мере роста напряженности, Украине следует ожидать более агрессивных событий в киберпространстве, вероятно, и в других сферах. Последующие атаки могут быть направлены против критических объектов инфраструктуры.

Хакеры могут вторгаться в работу энергетических компаний, финансовую систему или даже больницы. Как пишут в издании, киберпреступники, многих из которых живут в РФ, за последние 2 года совершали агрессивные атаки на различные учреждения при помощи программ-вымогателей. Были случаи атак на больницы. Злоумышленники замораживали все данные компьютерного оборудования в больнице, которая требовалась для ухода за пациентами.

"Пятничная атака на украинские веб-сайты включала предупреждение "бояться и ожидать худшего" в то время, когда Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих возле Украины, что вызвало опасения на Западе, что она рассматривает возможность вторжения", — пишут в издании.

По словам экс-руководителя отдела кибербезопасности CrowStrike Дмитрия Альперовича, если РФ решиться на полномасштабное вторжение, то против Украины будет больше кибератак. Однако они будут разрушительными, а не фатальными. "Основное шоу будет на земле".

При этом против Украины уже были совершены атаки на объекты инфраструктуры. В частности, в 2015 году кибератаки лишили без света 225 тысяч жителей на западе Украины. Хакеры саботировали электрораспределительное оборудование, что усложнило восстановление подачи электричества. Также был случай атаки на Государственное казначейство, которое остановила выплаты на несколько дней.

Напомним, вчера, 14 января, на украинские правительственные сайты была совершена кибератака. В атаке подозревают Россию из-за поражения Кремля на переговорах по сотрудничеству Украины с НАТО. Злоумышленники использовали атаку на цепь поставок.