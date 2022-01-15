Ударять по банкам та енергетиці: проти України готуються серйозніші кібератаки, — Reuters

За заявами кіберфахівців, атаки 14 січня могли бути підготовкою для ураження об'єктів критичної інфраструктури у майбутньому.

Вчорашня кібератака на багато урядових сайтів проти України може підготувати ґрунт для більш серйозних атак у кіберпросторі, які порушать життя простих мешканців. Про це повідомляє Reuters.

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Аналітик компанії з кібербезпеки Mandiant Джон Халтквіст вважає, що в міру зростання напруженості Україні слід очікувати більш агресивних подій у кіберпросторі, ймовірно, і в інших сферах. Наступні атаки можуть бути проти критичних об'єктів інфраструктури.

Хакери можуть вдиратися у роботу енергетичних компаній, фінансову систему чи навіть лікарні. Як пишуть у виданні, кіберзлочинці, багатьох з яких живуть у РФ, за останні 2 роки робили агресивні атаки на різні установи за допомогою програм-вимагачів. Були випадки атак на лікарні. Зловмисники заморожували всі дані комп'ютерного обладнання у них, яка була потрібна для догляду за пацієнтами.

"П'ятнична атака на українські вебсайти включала попередження "боятися і чекати гіршого" у той час, коли Росія зосередила близько 100 000 військовослужбовців біля України, що викликало побоювання на Заході, що вона розглядає можливість вторгнення", — пишуть у виданні.

За словами екскерівника відділу кібербезпеки CrowStrike Дмитра Альперовича, якщо РФ зважиться на повномасштабне вторгнення, то проти України буде більше кібератак. Проте вони будуть руйнівними, а не фатальними. "Основне шоу буде на землі".

При цьому проти України вже було здійснено атаки на об'єкти інфраструктури. Зокрема, 2015 року кібератаки позбавили без світла 225 тисяч жителів на заході України. Хакери саботували електророзподільне обладнання, що ускладнило відновлення електрики. Також був випадок атаки на Державне казначейство, яке зупинило виплати на кілька днів.

Нагадаємо, вчора, 14 січня, на українські урядові сайти було здійснено кібератаку. В атаці підозрюють Росію через поразку Кремля на переговорах щодо співпраці України з НАТО. Зловмисники використали атаку на ланцюг постачання.