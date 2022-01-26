Перед ней сдались Макс Планк и Роберт Ландау: британский ученый решил вековую проблему по физике

Нестандартное решение проблемы теоретической физики, лежащее за пределами уравнений Максвелла, предстоит проверить экспериментально на больших ускорителях частиц, с применением мощных лазеров

Физик-математик Джонатан Гратус из университета Ланкастера предложил решение физической проблемы о том, на какую величину тормозится любая заряженная частица, в том числе электрон, когда создает собственное электромагнитное поле. Ранее над этой задачей безуспешно в течение более ста лет бились Планк, Паули, Дирак, Ландау и многие другие великие ученые, сообщает сайт университета Ланкастера.

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Доктор Гратус предположил, что любая заряженная частица в процессе движения реагирует только на электромагнитные поля, создаваемые другими заряженными частицами неподалеку. А на свое собственное электромагнитное поле не реагирует. Таким образом, проблему не смогли решить, потому что ее не существует.

Что за вековая проблема?

Со школьного курса физики всем известно, что электромагнитное поле создает заряженная частица в момент ускорения. Но за счет какой энергии создается такое поле?

Физика дает однозначный ответ: электромагнитное поле возникает за счет того, что элементарная частица тратит на его создание часть собственной кинетической энергии. И тормозится при этом на некую небольшую величину.

Проблема была в том, что уравнения Максвелла, которые дают решения абсолютного большинства вариантов движений точечных зарядов в электромагнитном поле, конкретную ситуацию не могут описать даже приблизительно. При подстановке значений в уравнения получится, что сила, действующая на точечный заряд, бесконечна, это не имеет физического смысла.

Каждый год в научных журналах всего мира публиковалось множество статей о том, как решить эту проблему. Самое очевидное — найти новые коэффициенты для уравнений Максвелла, и заставить математику работать.

К сожалению, все было безрезультатно. Те варианты уравнений, что предлагались, давали прогноз, не соответствующий экспериментальным данным о движении заряженных частиц.

Как проверят гипотезу Гратуса?

Теперь предположение Гратуса предстоит проверить экспериментально. Для этого понадобится большой ускоритель элементарных частиц, который разгонит электроны до больших скоростей. В электронную плазму для проведения измерений понадобится запустить лучи мощных лазеров.

Ранее Фокус сообщал, что физики из ЦЕРНа обнаружили частицы, существовавшие в первую секунду после того, как произошел Большой взрыв.

Также было открыто электромагнитное поле у планеты HAT-P-11b на расстоянии 123 световых года от Земли.

Странное влияние на частицы, излучаемые Солнцем, как оказалось, оказывает Фобос. Но ученые пока не уверены, из-за чего это происходит.