Перед нею здалися Макс Планк та Роберт Ландау: британський вчений розв'язав віковічну проблему з фізики

Нестандартне розв'язання проблеми теоретичної фізики, що лежить за межами рівнянь Максвелла, слід перевірити експериментально на великих прискорювачах частинок із застосуванням потужних лазерів

Фізик-математик Джонатан Гратус з університету Ланкастера запропонував вирішення фізичної проблеми про те, на яку величину гальмується будь-яка заряджена частка, зокрема електрон, коли створює власне електромагнітне поле. Раніше над цим завданням безуспішно більше ста років трудилися Планк, Паулі, Дірак, Ландау та багато інших великих учених, повідомляє сайт університету Ланкастера.

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Доктор Гратус припустив, що будь-яка заряджена частинка у процесі руху реагує лише електромагнітні поля, створювані іншими зарядженими частинками неподалік. А на своє власне електромагнітне поле не реагує. Таким чином проблему не змогли розв'язати, тому що її не існує.

Що за віковічна проблема?

Зі шкільного курсу фізики всім відомо, що електромагнітне поле створює заряджена частка в момент прискорення. Але за рахунок якої енергії створюється таке поле?

Фізика дає однозначну відповідь: електромагнітне поле виникає за рахунок того, що елементарна частка витрачає на його створення частину власної кінетичної енергії. І гальмується при цьому на якусь невелику величину.

Проблема була в тому, що рівняння Максвелла, які дають розв'язання більшості варіантів рухів точкових зарядів в електромагнітному полі, конкретну ситуацію не можуть описати навіть приблизно. При підстановці значень рівняння вийде, що сила, що діє на точковий заряд, нескінченна, це не має фізичного сенсу.

Щороку в наукових журналах усього світу публікувалося безліч статей про те, як розв'язати цю проблему. Найочевидніше — знайти нові коефіцієнти рівнянь Максвелла, і змусити математику працювати.

На жаль все було безрезультатно. Ті варіанти рівнянь, що пропонувалися, давали прогноз, який не відповідає експериментальним даним про рух заряджених частинок.

Як перевірять гіпотезу Гратуса?

Тепер припущення Гратуса слід перевірити експериментально. Для цього знадобиться великий прискорювач елементарних частинок, який розжене електрони на великі швидкості. В електронну плазму для проведення вимірювань потрібно запустити промені потужних лазерів.

Раніше Фокус повідомляв, що фізики з ЦЕРНу виявили частки, які існували в першу секунду після того, як стався Великий вибух.

Також було відкрито електромагнітне поле у планети HAT-P-11b на відстані 123 світлові роки від Землі.

Дивний вплив на частинки, випромінювані Сонцем, як виявилося, надає Фобос. Але вчені поки що не впевнені, через що це відбувається.