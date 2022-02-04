Ученые узнали, какой была температура Вселенной в самом начале

Исследователям в определении температуры ранней Вселенной помогла тень космического облака из водяного газа.

Ученые из Радиоастрономического института Макса Планка, Германия, смогли выяснить какой была температура Вселенной через 880 млн лет после Большого взрыва с помощью тени, которую отбрасывает облако холодного водяного газа. Оно находится на расстоянии 13,8 млрд лет от Земли, сообщает ScienceAlert.

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"Вселенная остывает со временем по мере ее расширения и наши данные подтверждают эту тенденцию. Наше исследование также имеет важное значения для понимания природы неуловимой темной энергии", — говорит Аксель Вайс из Радиоастрономического института Макса Планка.

Астрономы с помощью мощного радиотелескопа NOEMA, который находится во Франции обратили свое внимание на галактику HFLS3. Она известна своим "взрывом" звездообразования. В ней находится огромное количество молодых звезд.

[ + – ] Изображение галактики HFLS3 в ближнем ИК-диапазоне (оранжевый цвет) и гораздо более близкой галактики в миллиметровом диапазоне (синий цвет) Фото: NASA

Чтобы достичь Земли свету от галактики HFLS3 требуется так много времени, что астрономы видят его каким он был через 880 млн лет после Большого взрыва. Между галактикой и Землей находится облако водяного газа, которое имеет более низкую температуру, чем реликтовое излучение, которое указывает на температуру Вселенной.

"Разница температур между более холодным газом и реликтовым излучением создает так называемые линии поглощения, и, изучая эти линии, можно определить температуру реликтового излучения. Это стало возможным благодаря инфракрасному свету, который излучают новорожденные звезды в галактике HFLS3", — говорит Вайс.

Ученые выяснили, что температура реликтового излучения через 880 млн лет после Большого взрыва составляла от -256,8 до -243 °C.

[ + – ] Фрагмент реликтового излучения крупным планом Фото: ScienceAlert

"Мы не только получили доказательства того, что Вселенная остывает, но также эти данные показывают, что ранняя Вселенная обладала другими физическими характеристиками, которых нет сейчас", — говорит Доминик Рихерс из Кельнского университета в Германии.

Что касается темной энергии, то считается, что именно она способствует расширению Вселенной. Но увидеть ее пока не представляется возможным из-за недостаточного развития технологий, говорят ученые.

Но о природе темной энергии можно узнать больше, если изучать скорость расширения Вселенной и падение температуры реликтового излучения. Сейчас астрономы из Радиоастрономического института Макса Планка находятся в поисках других холодных облаков водяного газа, чтобы узнать температуру Вселенной через 1,5 млрд лет после Большого взрыва.

Напоминаем, что ученые назвали количество звезд во Вселенной. По словам астрономов, во Вселенной находится примерно 2 триллиона галактик и в каждой из них огромное количество звезд.

Фокус также писал о том, что физики из ЦЕРНа открыли частицы, которые существовали в первую секунду Вселенной. С помощью Большого адронного коллайдера они обнаружили примерно 100 таинственных частиц Х.

Также ученые сосчитали, сколько черных дыр во Вселенной. По крайней мере астрономам удалось определить их примерное количество и эта цифра не просто огромная, а невероятная.