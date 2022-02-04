Учені дізналися, якою була температура Всесвіту на самому початку

Дослідникам у визначенні температури раннього Всесвіту допомогла тінь космічної хмари з водяного газу.

Учені з Радіоастрономічного інституту Макса Планка, Німеччина, змогли з'ясувати, якою була температура Всесвіту через 880 млн років після Великого вибуху за допомогою тіні, яку відкидає хмара холодного водяного газу. Воно знаходиться на відстані 13,8 млрд років від Землі, повідомляє ScienceAlert.

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"Всесвіт охолоджується з часом у міру його розширення і наші дані підтверджують цю тенденцію. Наше дослідження також має важливе значення для розуміння природи невловимої темної енергії", — каже Аксель Вайс із Радіоастрономічного інституту Макса Планка.

Астрономи за допомогою потужного радіотелескопа NOEMA, що знаходиться у Франції, звернули свою увагу на галактику HFLS3. Вона відома своїм "вибухом" зіркоутворення. У ній є безліч молодих зірок.

[ + – ] Зображення галактики HFLS3 у ближньому ІЧ-діапазоні (помаранчевий колір) та набагато ближчої галактики у міліметровому діапазоні (синій колір) Фото: ISS

Щоб досягти Землі світла від галактики HFLS3, потрібно так багато часу, що астрономи бачать його яким він був через 880 млн років після Великого вибуху. Між галактикою та Землею знаходиться хмара водяного газу, яка має нижчу температуру, ніж реліктове випромінювання, що вказує на температуру Всесвіту.

"Різниця температур між холоднішим газом і реліктовим випромінюванням створює так звані лінії поглинання, і, вивчаючи ці лінії, можна визначити температуру реліктового випромінювання. Це стало можливим завдяки інфрачервоному світлу, яке випромінюють новонароджені зірки в галактиці HFLS3", — говорить Вайс.

Учені з'ясували, що температура реліктового випромінювання через 880 млн років після Великого вибуху становила від -256,8 до -243°C.

[ + – ] Фрагмент реліктового випромінювання крупним планом Фото: ScienceAlert

"Ми не тільки отримали докази того, що Всесвіт охолоджується, але також ці дані показують, що ранній Всесвіт мав інші фізичні характеристики, яких немає зараз", — говорить Домінік Ріхерс із Кельнського університету в Німеччині.

Щодо темної енергії, то вважається, що саме вона сприяє розширенню Всесвіту. Але побачити її поки що неможливо через недостатній розвиток технологій, кажуть вчені.

Але про природу темної енергії можна дізнатися більше, якщо вивчати швидкість розширення Всесвіту та падіння температури реліктового випромінювання. Зараз астрономи з Радіоастрономічного інституту Макса Планка перебувають у пошуках інших холодних хмар водяного газу, щоб дізнатися про температуру Всесвіту через 1,5 млрд років після Великого вибуху.

Нагадуємо, що вчені назвали кількість зірок у Всесвіті. За словами астрономів, у Всесвіті знаходиться приблизно 2 трильйони галактик і в кожній з них величезна кількість зірок.

Фокус також писав про те, що фізики з ЦЕРНу відкрили частинки, які існували в першу секунду Всесвіту. За допомогою Великого адронного колайдера вони знайшли приблизно 100 таємничих частинок Х.

Також учені порахували, скільки чорних дір у Всесвіті. Принаймні астрономам вдалося визначити їхню приблизну кількість і ця цифра не просто величезна, а неймовірна.