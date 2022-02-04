На Аравийском полуострове обнаружили скрытое поселение возрастом более 3600 лет (фото)
Ученые считают, что это открытие может быть первым свидетельством оседлого образа жизни в этом районе, а также доказательством богатых инженерных знаний того периода.
Во время поисков подземных источников воды на востоке Аравийского полуострова исследователи наткнулись на поселение возрастом более 3600 лет, пишет Archeology News Network.
Участок размером 2x3 км является одним из крупнейших поселений, найденных в этом регионе. Его идентифицировали благодаря современным радиолокационным спутниковым снимкам в районе Катара, где, как полагали ранее ученые, почти не было оседлых древних цивилизаций.
Новое исследование опровергает мнение о том, что на этом полуострове обитали исключительно кочевники. Полученные данные показывают, что жители этой части суши имели хорошее представление о том, как использовать подземные воды.
"Мафия" — название, приписываемое поселению исследователями, было найдено с помощью изображений, полученных с радара японского спутника ALOS 1 и ALOS 2.
Учитывая формы, текстуру и состав почвы, которые резко отличались от окружающихся геологических особенностей, ученые пришли к выводу, что этот участок, мог быть создан только людьми.
Радиоуглеродное датирование извлеченных образцов показало, что возраст этого места составляет около 3650 лет. Это значит, что оно относится к той же эпохе, что и цивилизация Дильмун.
По мнению экспертов, их открытие может быть первым свидетельством поселения, которое вело оседлый образ жизни в этом районе и, возможно, доказательством богатых инженерных знаний того периода.
Несмотря на то, что увидеть руины сооружений и стены поселения невозможно, доказательства находятся в почве. Свойства почвы на участке имеют иную текстуру и состав поверхности, чем окружающая его местность. Такая почва обычно связана с посадкой растений и возделыванием земли.
"Поселение такого размера в этом конкретном районе, который находится далеко от береговой линии, где располагалось большинство древних цивилизаций — довольно необычно", — отметил ведущий автор исследования Эссам Хегги из Университета Южной Калифорнии.
Поскольку в летние месяцы в этом районе средняя температура воздуха составляет около 43 °C, это все равно, что найти доказательства существования полного зелени ранчо посреди Долины смерти в Калифорнии тысячи лет назад.
Археологи считают, что поселение обитало на этом месте длительный период времени, если судить по степени развития сельского хозяйства и зависимости от подземных вод.
У исследователей также имеются веские доказательства того, что жители этого поселения использовали грунтовые воды, из более глубоких водоносных горизонтов, чтобы орошать поля и использовать в быту.
Археологи не до конца знают, кем была эта культура и какая причина ее исчезновения. Однако, основываясь на наличии древесного угля, который был найден на этом месте, эксперты пришли к выводу, что главной причиной исчезновения этого поселения мог быть пожар.
Но для того, чтобы что-то утверждать с уверенностью, ученым необходимо провести более тщательное изучение этой области.
Среди недавних археологических открытий стоит также выделить находку старейшего храма Будды, которого ученые обнаружили в Пакистане в части древнего региона Гандхара. Его возраст составляет около 2000 лет, а высота — 3 м. Исследователи считают, что эта святыня предоставит больше информации о распространении буддизма в Гандхаре.
А вот в Неаполе археологи наткнулись на необычные усыпальницы. Найденные гробницы состояли из двух камер: верхней, которая предназначаясь для молитв членов семьи, и нижней, где покоились сами умершие.