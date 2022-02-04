На Аравийском полуострове обнаружили скрытое поселение возрастом более 3600 лет (фото)

Ученые считают, что это открытие может быть первым свидетельством оседлого образа жизни в этом районе, а также доказательством богатых инженерных знаний того периода.

Во время поисков подземных источников воды на востоке Аравийского полуострова исследователи наткнулись на поселение возрастом более 3600 лет, пишет Archeology News Network.

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Участок размером 2x3 км является одним из крупнейших поселений, найденных в этом регионе. Его идентифицировали благодаря современным радиолокационным спутниковым снимкам в районе Катара, где, как полагали ранее ученые, почти не было оседлых древних цивилизаций.

Новое исследование опровергает мнение о том, что на этом полуострове обитали исключительно кочевники. Полученные данные показывают, что жители этой части суши имели хорошее представление о том, как использовать подземные воды.

"Мафия" — название, приписываемое поселению исследователями, было найдено с помощью изображений, полученных с радара японского спутника ALOS 1 и ALOS 2.

Учитывая формы, текстуру и состав почвы, которые резко отличались от окружающихся геологических особенностей, ученые пришли к выводу, что этот участок, мог быть создан только людьми.

[ + – ] Поселение было найдено с помощью изображений, полученных с радара японского спутника ALOS 1 и ALOS 2

Радиоуглеродное датирование извлеченных образцов показало, что возраст этого места составляет около 3650 лет. Это значит, что оно относится к той же эпохе, что и цивилизация Дильмун.

По мнению экспертов, их открытие может быть первым свидетельством поселения, которое вело оседлый образ жизни в этом районе и, возможно, доказательством богатых инженерных знаний того периода.

Несмотря на то, что увидеть руины сооружений и стены поселения невозможно, доказательства находятся в почве. Свойства почвы на участке имеют иную текстуру и состав поверхности, чем окружающая его местность. Такая почва обычно связана с посадкой растений и возделыванием земли.

"Поселение такого размера в этом конкретном районе, который находится далеко от береговой линии, где располагалось большинство древних цивилизаций — довольно необычно", — отметил ведущий автор исследования Эссам Хегги из Университета Южной Калифорнии.

Поскольку в летние месяцы в этом районе средняя температура воздуха составляет около 43 °C, это все равно, что найти доказательства существования полного зелени ранчо посреди Долины смерти в Калифорнии тысячи лет назад.

Археологи считают, что поселение обитало на этом месте длительный период времени, если судить по степени развития сельского хозяйства и зависимости от подземных вод.

[ + – ] Вид на поселение со спутника

У исследователей также имеются веские доказательства того, что жители этого поселения использовали грунтовые воды, из более глубоких водоносных горизонтов, чтобы орошать поля и использовать в быту.

Археологи не до конца знают, кем была эта культура и какая причина ее исчезновения. Однако, основываясь на наличии древесного угля, который был найден на этом месте, эксперты пришли к выводу, что главной причиной исчезновения этого поселения мог быть пожар.

Но для того, чтобы что-то утверждать с уверенностью, ученым необходимо провести более тщательное изучение этой области.

Среди недавних археологических открытий стоит также выделить находку старейшего храма Будды, которого ученые обнаружили в Пакистане в части древнего региона Гандхара. Его возраст составляет около 2000 лет, а высота — 3 м. Исследователи считают, что эта святыня предоставит больше информации о распространении буддизма в Гандхаре.

А вот в Неаполе археологи наткнулись на необычные усыпальницы. Найденные гробницы состояли из двух камер: верхней, которая предназначаясь для молитв членов семьи, и нижней, где покоились сами умершие.