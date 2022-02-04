На Аравійському півострові виявили приховане поселення віком понад 3600 років (фото)

Вчені вважають, що це відкриття може бути першим свідченням осілого способу життя у цьому районі, а також доказом багатих інженерних знань того періоду.

Під час пошуків підземних джерел води на сході Аравійського півострова дослідники натрапили на поселення віком понад 3600 років, пише Archeology News Network.

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Ділянка розміром 2x3 км є одним із найбільших поселень, знайдених у цьому регіоні. Її ідентифікували завдяки сучасним радіолокаційним супутниковим знімкам у районі Катару, де, як вважали раніше вчені, майже не було осілих стародавніх цивілізацій.

Нове дослідження спростовує думку про те, що на цьому півострові жили виключно кочівники. Отримані дані показують, що мешканці цієї частини суші мали гарне уявлення про використання підземних вод.

"Мафія" — назва, що приписується поселенню дослідниками, була знайдена за допомогою зображень, отриманих з радара японського супутника ALOS 1 та ALOS 2.

Враховуючи форми, текстуру і склад ґрунту, які різко відрізнялися від геологічних особливостей, вчені дійшли висновку, що ця ділянка, могла бути створена тільки людьми.

[ + – ] Поселення знайшли за допомогою зображень, отриманих з радара японського супутника ALOS 1 та ALOS 2

Радіовуглецеве датування одержаних зразків показало, що вік цього місця становить близько 3650 років. Це означає, що воно належить до тієї ж епохи, як і цивілізація Дильмун.

На думку експертів, їхнє відкриття може бути першим свідченням поселення, яке вело осілий спосіб життя в цьому районі та, можливо, доказом багатих інженерних знань того періоду.

Незважаючи на те, що побачити руїни споруд та стіни поселення неможливо, докази знаходяться у ґрунті. Властивості ґрунту на ділянці мають іншу текстуру та склад поверхні, ніж навколишня місцевість. Такий ґрунт зазвичай пов'язаний з посадкою рослин та обробітком землі.

"Поселення такого розміру в цьому конкретному районі, який знаходиться далеко від берегової лінії, де розташовувалась більшість стародавніх цивілізацій — досить незвичайне", — зазначив провідний автор дослідження Ессам Хеггі з Університету Південної Каліфорнії.

Оскільки в літні місяці у цьому районі середня температура повітря становить близько 43°C, це все одно, що знайти докази існування повного зелені ранчо посеред Долини смерті в Каліфорнії тисячі років тому.

Археологи вважають, що поселення мешкало цьому місці тривалий період, якщо судити за рівнем розвитку сільського господарства та залежність від підземних вод.

[ + – ] Вид на поселення з супутника

Дослідники також мають вагомі докази того, що жителі цього поселення використовували ґрунтові води, з глибших водоносних горизонтів, щоб зрошувати поля і використовувати в побуті.

Археологи не до кінця знають, чим була ця культура та яка причина її зникнення. Проте, ґрунтуючись на наявності деревного вугілля, яке знайшли на цьому місці, експерти дійшли висновку, що головною причиною зникнення цього поселення могла бути пожежа.

Але для того, щоб щось стверджувати з упевненістю, вченим необхідно провести ретельніше вивчення цієї галузі.

Серед недавніх археологічних відкриттів варто виділити знахідку найстарішого храму Будди, якого вчені виявили в Пакистані в частині стародавнього регіону Гандхара. Його вік становить близько 2000 років, а висота — 3 м. Дослідники вважають, що ця святиня надасть більше інформації щодо поширення буддизму в Гандхарі.

А ось у Неаполі археологи натрапили на незвичайні усипальниці. Знайдені гробниці складалися з двох камер: верхньої, яка призначалася для молитов членів сім'ї, та нижньої, де спочивали самі померлі.