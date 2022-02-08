Ученые выяснили, что дополнительный час сна помогает похудеть

Во время нового эксперимента участники, которые обычно спали менее 6,5 часов за ночь, продолжали вести привычный образ жизни, просто добавили к своему режиму еще 1,2 часа сна.

В ходе своего нового исследования эксперты из Чикагского университета и Висконсинского университета в Мадисоне выяснили, что дополнительный час сна может сократить ежедневный рацион человека на 270 калорий, пишет Yahoo.

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Взрослые с избыточным весом, которые увеличили время сна с 6,5 часов в сутки до 8 часов в сутки, съедали на 270 калорий меньше в течение дня. Причем делали они это без намеренного ограничения.

В течение многих лет разные исследования не раз доказывали, что недостаточное количество сна влияет на регулирование аппетита, что приводит к увеличению потребления еды и, таким образом, со временем повышает риск увеличения веса.

[ + – ] Взрослые с избыточным весом, которые увеличили время сна с 6,5 часов в сутки до 8 часов в сутки, съедали на 270 калорий меньше в течение дня

"В попытках похудеть многие люди пытаются найти самые разные способы уменьшить потребление калорий, но, если вы будете больше спать, вы сможете осуществить задуманное без особых усилий", — рассказала ведущий автор исследования доктор Эсра Тасали из Чикагского медицинского университета.

Суть эксперимента

В ходе четырехнедельного рандомизированного клинического исследования приняло участие 80 взрослых. Первые две недели ученые занимались сбором исходной информации о сне и потреблении калорий испытуемых. К участию в эксперименте допускались взрослые мужчины и женщины в возрасте от 21 до 40 лет, которые имели избыточный вес и среднюю продолжительность сна менее 6,5 часов.

Первая группа участников, которая обычно спала менее 6,5 часов за ночь, прибавила к своему режиму еще 1,2 часа. А вторая — контрольная, продолжала спать как обычно. Стоит отметить, что исследование не ограничивало участников в питании или образе жизни. Они выполняли повседневные ритуалы и ели как обычно, просто спали на 1,2 часа больше и отслеживали сон с помощью носимых устройств.

[ + – ] Исследование не ограничивало участников в питании или образе жизни

Также доктор Тасали обнаружила, что сокращение использования перед сном гаджетов помогает улучшить продолжительность и качество сна.

Результаты исследования показали, что дополнительные 1,2 часа сна в среднем привели к значительному уменьшению потребления еды среди испытуемых и отрицательному энергетическому балансу в реальных условиях.

Как отмечают ученые, за три года такой практики, человек может потерять около 11 кг, просто за счет большего количества сна. Также эксперты надеются изучить основные механизмы воздействия продолжительного сна в ходе своих дальнейших исследований.

[ + – ] Как отмечают ученые, за три года такой тактики, человек может потерять около 11 кг, просто за счет большего количества сна

Напомним, что ранее ученым удалось испытать технику сна, которую применяли такие великие гении, как Сальвадор Дали и Томас Эдисон. Как утверждают исследователи, нужно просыпаться в промежуточном состоянии между явью и сном, которое называется гипнагогия. Его продолжительность составляет всего несколько минут, однако именно в этот период реальность смешивается с фантазией.

А вот в ходе другого исследования, проводимого в ноябре прошло года, эксперты выяснили точное время, когда стоит отходить ко сну. По словам ученых, если идти спать ежедневно в период между 22:00 и 23:00, то это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.