Учені з'ясували, що додаткова година сну допомагає схуднути

Під час нового експерименту учасники, які зазвичай спали менше 6,5 годин за ніч, продовжували вести звичний спосіб життя, просто додали до свого режиму ще 1,2 годину сну.

У ході свого нового дослідження експерти з університету Чикаго і Вісконсинського університету в Мадісоні з'ясували, що додаткова година сну може скоротити щоденний раціон людини на 270 калорій, пише Yahoo.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Дорослі з надмірною вагою, які збільшили час сну з 6,5 годин на добу до 8 годин на добу, з'їдали на 270 калорій менше протягом дня. Причому вони робили це без навмисного обмеження.

Протягом багатьох років різні дослідження неодноразово доводили, що недостатня кількість сну впливає на регулювання апетиту, що призводить до збільшення споживання їжі і, таким чином, з часом підвищує ризик збільшення ваги.

[ + – ] Дорослі з надмірною вагою, які збільшили час сну з 6,5 годин на добу до 8 годин на добу, з'їдали на 270 калорій менше протягом дня

"У спробах схуднути багато людей намагаються знайти різні способи зменшити споживання калорій, але, якщо ви будете більше спати, ви зможете здійснити задумане без особливих зусиль", — розповіла провідна авторка дослідження доктор Есра Тасалі з Чиказького медичного університету.

Суть експерименту

У ході чотиритижневого рандомізованого клінічного дослідження взяли участь 80 дорослих. Перші два тижні вчені займалися збиранням вихідної інформації про сон та споживання калорій піддослідних. До участі в експерименті допускалися дорослі чоловіки та жінки віком від 21 до 40 років, які мали надмірну вагу та середню тривалість сну менше 6,5 годин.

Перша група учасників, яка зазвичай спала менше 6,5 годин за ніч, додала до свого режиму ще 1,2 годину. А друга — контрольна, продовжувала спати як завжди. Варто зазначити, що дослідження не обмежувало учасників у харчуванні чи способі життя. Вони виконували повсякденні ритуали і їли як завжди, просто спали на 1,2 годину більше і відстежували сон за допомогою пристроїв.

[ + – ] Дослідження не обмежувало учасників у харчуванні чи способі життя

Також лікарка Тасалі виявила, що скорочення використання перед сном гаджетів допомагає покращити тривалість та якість сну.

Результати дослідження показали, що додаткова 1,2 година сну в середньому призвела до значного зменшення споживання їжі серед випробуваних та негативного енергетичного балансу в реальних умовах.

Як зазначають учені, за три роки такої практики людина може втратити близько 11 кг, просто за рахунок більшої кількості сну. Також експерти сподіваються вивчити основні механізми впливу тривалого сну під час своїх подальших досліджень.

[ + – ] Як зазначають учені, за три роки такої тактики людина може втратити близько 11 кг, просто за рахунок більшої кількості сну

Нагадаємо, що раніше вченим вдалося випробувати техніку сну, яку застосовували такі великі генії, як Сальвадор Далі та Томас Едісон. Як стверджують дослідники, потрібно прокидатися у проміжному стані між дійсністю та сном, який називається гіпнагогія. Його тривалість становить лише кілька хвилин, проте саме в цей період реальність поєднується з фантазією.

А ось у ході іншого дослідження, яке проводилося у листопаді минулого року, експерти з'ясували точний час, коли варто відходити до сну. За словами вчених, якщо йти спати щодня в період між 22:00 та 23:00, то це допоможе знизити ризик серцево-судинних захворювань.