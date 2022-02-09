Ученые хотят продлить жизнь собакам. Метод станет полезным и для людей

Исследование, в котором принимают участие тысячи питомцев, прольет свет на эволюцию собак, причины их быстрого старения и способы продления жизни домашним любимцам.

Межведомственный научный проект Dog Aging Project, стартовавший в 2018 году, достиг отметки в 32 тысячи испытуемых. Масштабный эксперимент начали колледж ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета A&M (CVMBS) и Медицинский факультет Вашингтонского университета (UW). Он рассчитан на 10 лет и поможет раскрыть причины быстрого старения собак. А еще его результаты помогут человеческому долголетию, сообщает Myc News.

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На сегодняшний день в исследованиях задействованы тысячи собак разных размеров, пород и возрастов. Ученые пришли к выводу, что измерение возраста собак путем умножения прожитых лет на семь (однолетний щенок приравнивался к семилетнему ребенку) в корне неправильно. Старение собак зависит от целого ряда факторов — породы, состояния здоровья и даже размера — мелкие породы могут дожить и до двадцати лет.

По результатам проекта ученые надеются получить набор инструментов, который позволит ветеринарам со всего мира оценить, насколько состарился конкретный пес. Проект может пролить свет на секреты долголетия не только собак, но и людей.

[ + – ] В масштабном исследовании задействовано 32 тысячи питомцев

"Это очень большой и амбициозный междисциплинарный проект, который может стать мощным ресурсом для более широкого научного сообщества. Он позволит улучшить здоровье как собак, так и людей", – говорит Джошуа Эйки, профессор Принстонского университета и член исследовательской группы проекта Dog Aging Project.

Одним из самых интересных элементов проекта станет анализ ДНК наиболее старых животных – долгожителей собачьего мира.

"Мы секвенируем геномы более десяти тысяч собак и создаем наибольшую базу генетической информации о собаках. Это не только прольет свет на особенности старения этих животных, но и ответит на фундаментальные вопросы об их эволюции и приручении", — подчеркивает профессор.

Для того, чтобы принять участие в исследованиях, владельцы животных соглашаются заполнять ежегодные опросы и предоставлять биометрические данные о своем любимце. Некоторых просят предоставить мазки со щек для сбора образцов ДНК.

На данный момент исследователи выяснили, что процессы старения собак и людей во многом схожи. Собаки с возрастом чувствуют почти все те же функциональные нарушения здоровья, что и люди. Кроме того, относительный период жизни собаки, когда ей нужна ветеринарная помощь, почти такой же, как у человека. А наиболее значимо, что среда обитания у собак и людей одинакова. Эти схожести позволят исследователям ответить и на вопросы об особенностях старения не только собак, но и людей.

Напомним, ученые рассказали, почему собаки лают на машины. Таким способом животное заявляет права на свою территорию, требует внимания, защищается или просто здоровается.

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