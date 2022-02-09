Учені хочуть продовжити життя собакам. Метод стане корисним і для людей

Дослідження, у якому беруть участь тисячі вихованців, проллє світло на еволюцію собак, причини їхнього швидкого старіння та способи продовження життя домашнім улюбленцям.

Міжвідомчий науковий проєкт Dog Aging Project, що стартував у 2018 році, досяг позначки 32 тисячі піддослідних. Масштабний експеримент розпочали коледж ветеринарної медицини та біомедичних наук Техаського університету A&M (CVMBS) та Медичний факультет Вашингтонського університету (UW). Він розрахований на 10 років і допоможе розкрити причини швидкого старіння собак. А його результати допоможуть людському довголіттю, повідомляє Myc News.

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На сьогоднішні в дослідженнях задіяні тисячі собак різних розмірів, порід і вікових груп. Учені дійшли висновку, що вимір віку собак шляхом множення прожитих років на сім (однолітнє цуценя прирівнювалося до семирічної дитини) в корені неправильне. Старіння собак залежить від цілої низки факторів – породи, стану здоров'я та навіть розміру – дрібні породи можуть дожити й до двадцяти років.

За результатами проєкту вчені сподіваються отримати набір інструментів, який дозволить ветеринарам із усього світу оцінити, наскільки старий конкретний пес. Проєкт може пролити світло на секрети довголіття не лише собак, а й людей.

[ + – ] У масштабному дослідженні задіяно 32 тисячі вихованців

"Це дуже великий і амбітний міждисциплінарний проєкт, який може стати потужним ресурсом для ширшої наукової спільноти. Він дозволить покращити здоров'я як собак, так і людей", — каже Джошуа Ейкі, професор університету Прінстона та член дослідницької групи проєкту Dog Aging Project.

Одним із найцікавіших елементів проєкту стане аналіз ДНК найстаріших тварин – довгожителів собачого світу.

"Ми секвенуємо геноми більше десяти тисяч собак і створюємо найбільшу базу генетичної інформації про собак. Це не тільки проллє світло на особливості старіння цих тварин, а й відповість на фундаментальні питання щодо їхньої еволюції та приручення", — наголошує професор.

Для того, щоб узяти участь у дослідженнях, власники тварин погоджуються заповнювати щорічні опитування та надавати біометричні дані про свого улюбленця. Деяких просять надати мазки зі щік для збирання зразків ДНК.

Наразі дослідники з'ясували, що процеси старіння собак і людей багато в чому схожі. Собаки з віком відчувають майже ті самі функціональні порушення здоров'я, що й люди. Крім того, відносний період життя собаки, коли їй потрібна ветеринарна допомога, майже такий самий, як у людини. А найбільш значуще, що середовище проживання в собак і людей однакове. Ці схожості дозволять дослідникам відповісти і питання про особливості старіння як собак, а й людей.

Нагадаємо, вчені розповіли, чому собаки гавкають на машини. У такий спосіб тварина заявляє права на свою територію, вимагає уваги, захищається чи просто вітається.

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