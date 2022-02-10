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Косметика и пивные бутылки. В Британии нашли немецкий лагерь времен Второй мировой (фото)

Юлия Чайка
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пистолет, земля, трава, грязь, фото
Обнаруженный археологами заряженный пистолет Sauer 38H

Как выяснили ученые, заключенные пользовались спортивными площадками, электричеством, у них было достаточное количество туалетов, душ с холодной и горячей водой, а также умывальники.

Археологи, ведущие раскопки в британском городе Озуэстри, обнаружили свидетельства существования лагеря для военнопленных, в котором во время и после Второй мировой войны содержалось около 2 000 немецких заключенных, пишет Wessex Archaeology.

Обнаруженные находки проливают свет на относительно комфортные условия в лагере и позволяют заглянуть в повседневную жизнь его обитателей. В ходе археологических раскопок исследователи нашли разнообразные структурные свидетельства, которые показали просторный лагерь, состоящий из разбросанных бараков на обширном спортивном поле, окруженном сельскохозяйственными угодьями.

баночки, емкости, стол, снимок
Емкости для средство по уходу за кожей

Датировка соответствующих артефактов и документальные свидетельства позволяют предположить, что лагерь использовался в период с 1940 по 1948 год.

"Изучение этих находок помогает нам понять, какой была жизнь у заключенных и надзирателей лагеря, как во время войны, так и сразу после нее", — рассказал ведущий автор исследования Джон Уинфер из Wessex Archaeology.

Как выяснили ученые, заключенные пользовались спортивными площадками, электричеством для освещения и отопления, у них было достаточное количество туалетов, душ с холодной и горячей водой, а также умывальники.

бутылки, стол, фото
Найденные археологами пивные бутылки

Многие из заключенных работали в столярных мастерских, а младшим заключенным предоставлялось свободное время для обучения в лагерной школе. Надзиратели, в свою очередь, пользовались более просторными помещениями.

В ходе раскопок археологи также наткнулись на керамическую посуду военного образца, а также пивные бутылки. Все это, как отмечают ученые, рисует цивилизованную и довольно неожиданную картину лагеря для военнопленных.

Однако несмотря на это, в лагере также нашли свидетельства об усиленных мерах безопасности и насилии. Об этом свидетельствуют найденные колючие проволоки, патрон калибра .303 British и заряженный пистолет Sauer 38H.

верблюд, игрушка, черный фон, снимок
Игрушечный верблюд из свинцового сплава

Артефакты также позволили получить представление о жизни и историях тех, кто жил в лагере. Игрушечный верблюд из свинцового сплава и жестянка из-под косметики дают представление о быте заключенных, а найденные емкости с кремом и дезинфицирующим средством, свидетельствуют о том, что люди не забывали о собственной гигиене.

Что еще заинтересовало ученых, так это алюминиевая металлическая идентификационная бирка немецкого солдата. Что примечательно, в случае смерти во время войны бирка была бы снята, причем одна половина должна быть похоронена вместе с телом для последующей идентификации, а другая передана администраторам подразделений для записи. Но данная находка говорит о том, что немецкий военнопленный, о котором идет речь, принадлежал к 3-й роте 11-го батальона Ландесшютцен.

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Значки для униформы

"Мы знаем, что это подразделение, сформированное из старших резервистов, было переименовано в Ландесшютцен батальон 211 в апреле 1940 года, что указывает на захват этого пленного в начале войны, вероятно, с сентября 1939 по 1940 год. И мы также знаем его серийный номер, поэтому будем проводить дальнейшие исследования, чтобы раскрыть всю историю, она на этом не заканчивается", — добавил Уинфер.

Напомним, что недавно в Англии обнаружили останки мегафауны ледникового периода, среди которых были волк, носорог, мамонт и гиены. Возраст находок составляет 60 000 лет, а найдены они были во время строительства жилого района.

А вот в Перу исследователи нашли человеческие позвонки, нанизанные на тростниковые ветви. Ученые считают, что они применялись в качестве некого ритуального ответа коренных народов на европейский колониализм.