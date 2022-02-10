Косметика и пивные бутылки. В Британии нашли немецкий лагерь времен Второй мировой (фото)

Как выяснили ученые, заключенные пользовались спортивными площадками, электричеством, у них было достаточное количество туалетов, душ с холодной и горячей водой, а также умывальники.

Археологи, ведущие раскопки в британском городе Озуэстри, обнаружили свидетельства существования лагеря для военнопленных, в котором во время и после Второй мировой войны содержалось около 2 000 немецких заключенных, пишет Wessex Archaeology.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Обнаруженные находки проливают свет на относительно комфортные условия в лагере и позволяют заглянуть в повседневную жизнь его обитателей. В ходе археологических раскопок исследователи нашли разнообразные структурные свидетельства, которые показали просторный лагерь, состоящий из разбросанных бараков на обширном спортивном поле, окруженном сельскохозяйственными угодьями.

[ + – ] Емкости для средство по уходу за кожей

Датировка соответствующих артефактов и документальные свидетельства позволяют предположить, что лагерь использовался в период с 1940 по 1948 год.

"Изучение этих находок помогает нам понять, какой была жизнь у заключенных и надзирателей лагеря, как во время войны, так и сразу после нее", — рассказал ведущий автор исследования Джон Уинфер из Wessex Archaeology.

Как выяснили ученые, заключенные пользовались спортивными площадками, электричеством для освещения и отопления, у них было достаточное количество туалетов, душ с холодной и горячей водой, а также умывальники.

[ + – ] Найденные археологами пивные бутылки

Многие из заключенных работали в столярных мастерских, а младшим заключенным предоставлялось свободное время для обучения в лагерной школе. Надзиратели, в свою очередь, пользовались более просторными помещениями.

В ходе раскопок археологи также наткнулись на керамическую посуду военного образца, а также пивные бутылки. Все это, как отмечают ученые, рисует цивилизованную и довольно неожиданную картину лагеря для военнопленных.

Однако несмотря на это, в лагере также нашли свидетельства об усиленных мерах безопасности и насилии. Об этом свидетельствуют найденные колючие проволоки, патрон калибра .303 British и заряженный пистолет Sauer 38H.

[ + – ] Игрушечный верблюд из свинцового сплава

Артефакты также позволили получить представление о жизни и историях тех, кто жил в лагере. Игрушечный верблюд из свинцового сплава и жестянка из-под косметики дают представление о быте заключенных, а найденные емкости с кремом и дезинфицирующим средством, свидетельствуют о том, что люди не забывали о собственной гигиене.

Что еще заинтересовало ученых, так это алюминиевая металлическая идентификационная бирка немецкого солдата. Что примечательно, в случае смерти во время войны бирка была бы снята, причем одна половина должна быть похоронена вместе с телом для последующей идентификации, а другая передана администраторам подразделений для записи. Но данная находка говорит о том, что немецкий военнопленный, о котором идет речь, принадлежал к 3-й роте 11-го батальона Ландесшютцен.

[ + – ] Значки для униформы

"Мы знаем, что это подразделение, сформированное из старших резервистов, было переименовано в Ландесшютцен батальон 211 в апреле 1940 года, что указывает на захват этого пленного в начале войны, вероятно, с сентября 1939 по 1940 год. И мы также знаем его серийный номер, поэтому будем проводить дальнейшие исследования, чтобы раскрыть всю историю, она на этом не заканчивается", — добавил Уинфер.

Напомним, что недавно в Англии обнаружили останки мегафауны ледникового периода, среди которых были волк, носорог, мамонт и гиены. Возраст находок составляет 60 000 лет, а найдены они были во время строительства жилого района.

А вот в Перу исследователи нашли человеческие позвонки, нанизанные на тростниковые ветви. Ученые считают, что они применялись в качестве некого ритуального ответа коренных народов на европейский колониализм.