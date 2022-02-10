Косметика та пивні пляшки. У Британії знайшли німецький табір часів Другої світової (фото)

Як з'ясували вчені, ув'язнені користувалися спортивними майданчиками, електрикою, у них була достатня кількість туалетів, душ із холодною та гарячою водою, а також умивальники.

Археологи, які ведуть розкопки в британському місті Озвестрі, виявили свідчення існування табору для військовополонених, у якому під час та після Другої світової війни утримувалося близько 2 000 німецьких ув'язнених, пише Wessex Archaeology.

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Виявлені знахідки проливають світло на відносно комфортні умови в таборі та дозволяють зазирнути в повсякденне життя його мешканців. У ході археологічних розкопок дослідники знайшли різноманітні структурні свідчення, які показали просторий табір, що складався з розкиданих бараків на великому спортивному полі, оточеному сільськогосподарськими угіддями.

[ + – ] Місткості для догляду за шкірою

Датування відповідних артефактів і документальні свідчення дозволяють припустити, що табір використовувався в період із 1940 по 1948 рік.

"Вивчення цих знахідок допомагає нам зрозуміти, яким було життя у в'язнів і наглядачів табору як під час війни, так і відразу після неї", — розповів провідний автор дослідження Джон Вінфер із Wessex Archaeology.

Як з'ясували вчені, ув'язнені користувалися спортивними майданчиками, електрикою для освітлення й опалення, у них була достатня кількість туалетів, душ із холодною та гарячою водою, а також умивальники.

[ + – ] Знайдені археологами пивні пляшки

Багато хто з ув'язнених працював у столярних майстернях, а молодшим ув'язненим надавався вільний час для навчання в табірній школі. Наглядачі, у свою чергу, користувалися просторішими приміщеннями.

У ході розкопок археологи також натрапили на керамічну посудину військового зразка, а також пивні пляшки. Усе це, як зазначають учені, зображає цивілізовану та досить несподівану картину табору для військовополонених.

Однак, незважаючи на це, у таборі також знайшли свідчення про посилені заходи безпеки та насильства. Про це свідчать знайдені колючі дроти, патрон калібру .303 British і заряджений пістолет Sauer 38H.

[ + – ] Іграшковий верблюд зі свинцевого сплаву

Артефакти також дозволили отримати уявлення про життя й історії тих, хто жив у таборі. Іграшковий верблюд зі свинцевого сплаву та бляшанка з-під косметики дають уявлення про побут ув'язнених, а знайдені ємності з кремом і дезінфікуючим засобом свідчать про те, що люди не забували про власну гігієну.

Що ще зацікавило вчених, то це алюмінієва металева ідентифікаційна бирка німецького солдата. Що примітно, у разі смерті під час війни бирку було б знято, причому одна половина має бути похована разом із тілом для подальшої ідентифікації, а інша передана адміністраторам підрозділів для запису. Але ця знахідка говорить про те, що німецький військовополонений, про якого йдеться, належав до 3-ї роти 11-го батальйону Ландесшютцен.

[ + – ] Значки для уніформи

"Ми знаємо, що цей підрозділ, сформований зі старших резервістів, був перейменований на Ландесшютцен батальйон 211 у квітні 1940 року, що вказує на захоплення цього полоненого на початку війни, ймовірно, з вересня 1939 по 1940 рік. І ми також знаємо його серійний номер Тому проводитимемо подальші дослідження, щоб розкрити всю історію, вона на цьому не закінчуєтьсяʼ, — додав Вінфер.

Нагадаємо, що нещодавно в Англії виявили рештки мегафауни льодовикового періоду, серед яких були вовк, носоріг, мамонт і гієни. Вік знахідок становить 60 000 років, а знайдено їх було під час будівництва житлового району.

А ось у Перу дослідники знайшли людські хребці, нанизані на гілки тростини. Вчені вважають, що вони застосовувалися як певна ритуальна відповідь корінних народів на європейський колоніалізм.