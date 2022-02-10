Подтвердил зуб ребенка: ученые выяснили, что древние люди прибыли в Европу несколько раз (фото)

После первого неудачного прибытия людей на европейский континент 54 тысячи лет назад тогдашние люди предприняли еще одну попытку, в результате которой были оставлены артефакты загадочной культуры.

Эксперты считают, что после первого неудачного прибытия в Европу 54 тысячи лет назад, кроманьонцы снова вернулись туда 9 тысяч лет спустя. Зуб, принадлежавший человеческому ребенку, был найден в Гроте Мандрин в долине Роны, ему около 45 тысяч лет, сообщает Express.

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Эта находка также может указывать на то, что люди вступили в контакт с неандертальцами намного раньше, чем предполагалось.

"Находка демонстрирует, что появление современных людей в Европе еще сложнее, чем считалось ранее", — говорит профессор Крис Стрингер из лондонского Музея естественной истории.

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Ранние современные люди, вероятно, рассеялись по Средиземному морю и поднялись в долину Роны, где они, возможно, жили более тысячи лет, прежде чем неандертальцы в конце концов вернулись в эти пещеры.

Такая находка действительно говорит, что современные люди снова и снова пытались обосноваться в Европе, прежде чем им это в конце концов удалось.

Также в этой местности была обнаружена резьба по камню, которая выглядела как древнее оружие. "В долине Роны во Франции есть ряд мест, где существует странная индустрия каменных орудий, называемая неронской", — говорит Стрингер.

В том числе, там присутствуют крошечные наконечники копий, либо стрел. В настоящее время в Европе нет ничего похожего на эти находки.

Исследователи также обнаружили в Роне зубы пещерных людей, разбросанные по разным археологическим слоям, что позволяет предположить, что они принадлежали примерно семи разным людям. Но извлечь ДНК из этих останков не удалось.

Один из этих зубов отличался от неандертальских, и Стрингер полагает, что это зуб именно человека.

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