Підтвердив зуб дитини: учені з'ясували, що давні люди прибули до Європи кілька разів (фото)

Після першого невдалого прибуття людей на європейський континент 54 тисячі років тому тодішні люди зробили ще одну спробу, внаслідок якої було залишено артефакти загадкової культури.

Експерти вважають, що після першого невдалого прибуття до Європи 54 тисячі років тому кроманьйонці знову повернулися туди через 9 тисяч років. Зуб, який належав людській дитині, був знайдений у Гроті Мандрін у долині Рони, йому близько 45 тисяч років, повідомляє Express.

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Ця знахідка також може вказувати на те, що люди вступили в контакт із неандертальцями набагато раніше, ніж передбачалося.

"Знахідка демонструє, що поява сучасних людей у Європі ще складніша, ніж вважалося раніше", — каже професор Кріс Стрінгер із лондонського Музею природної історії.

[ + – ] Кам'яні інструменти неронської культури

Ранні сучасні люди, ймовірно, розсіялися Середземним морем і піднялися в долину Рони, де вони, можливо, жили понад тисячу років, перш ніж неандертальці зрештою повернулися в ці печери.

Така знахідка дійсно каже, що сучасні люди знову і знову намагалися влаштуватися в Європі, перш ніж їм це зрештою вдалося.

Також у цій місцевості було виявлено різьблення по каменю, яке виглядало як стародавня зброя. "У долині Рони у Франції є низка місць, де існує дивна індустрія кам'яних знарядь, яка називається неронською", — каже Стрінгер.

Зокрема, там є крихітні наконечники стріл. Нині у Європі немає нічого схожого на ці знахідки.

Дослідники також виявили в Роні зуби печерних людей, розкидані по різних археологічних шарах, що дозволяє припустити, що вони належали приблизно до семи різних людей. Але витягти ДНК із цих останків не вдалося.

Один із цих зубів відрізнявся від неандертальських, і Стрінгер вважає, що це зуб саме людини.

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