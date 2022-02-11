Управление погодой. Ученые предлагают бить облака током, чтобы вызвать дождь

Исследователи стали на шаг ближе к управлению погодой — на этот раз, изучая электричество внутри капель дождя.

Английские ученые в рамках нового исследования выяснили, что образование капель дождя можно стимулировать, заряжая облака электричеством, сообщает Futurism.

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В облаках полно водяного пара, но, чтобы пошел дождь, нужно чтобы этот пар конденсировался в более тяжелые капли. Чтобы они появились каплям нужен сильный противоположный заряд. Чем больше разница между зарядами, тем сильнее притяжение между каплями и тем больше вероятность того, что пойдет дождь.

Ученые из Редингского университета в Англии, Джайлс Харрисон и Маартен Амбаум, провели исследование, которое предполагает, что если зарядить облака электрическим током, то сила притяжения между каплями вырастет и может пойти дождь.

Величина заряда в каждой капле воды может изменяться, когда она получает ионы из близлежащего электрического поля.

"Наши данные показывают, что несмотря на то, что применение электрических полей к облакам увеличивает вероятность слипания дождевых капель только на 5%, эффект от этого будет достаточным, чтобы стимулировать появление дождя", — говорит Харрисон.

[ + – ] Величина заряда в каждой капле воды может изменяться, когда она получает ионы из близлежащего электрического поля Фото: Futurism

Данную научную работу английских ученых финансируют Объединенные Арабские Эмираты с 2017 года. Так как эта страна заинтересована в проектах по управлению погодой. В прошлом году ученые запустили в небо недалеко от Дубая специальные дроны, оснащенные ионизаторами, и экспериментировали с выбросом в воздух положительных и отрицательных зарядов. Ученые также предположили, что, если построить 10-метровые "дождевые" башни, это обеспечит более постоянную электрификацию облаков.

Напоминаем, что новое исследование предполагает, что на Земле на самом деле меньше воды, чем считалось ранее. Это ученые смогли определить, изучая ледники.

А откуда же взялась вода на Земле? Этот вопрос интересует ученых давно и они предлагают разные версии. Очередная гипотеза, о которой писал Фокус, предполагает, что вода хранилась в одном из химических соединений глубоко в недрах планеты.

В другом исследовании ученые сделали вывод, что земная вода существовала в Солнечной системе еще до появления самой Земли.