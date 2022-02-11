Управління погодою. Вчені пропонують бити хмари струмом, щоб спричинити дощ

Дослідники стали на крок ближчими до управління погодою — цього разу, вивчаючи електрику всередині крапель дощу.

Англійські вчені в межах нового дослідження з'ясували, що утворення крапель дощу можна стимулювати, заряджаючи хмари електрикою, повідомляє Futurism.

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У хмарах повно водяної пари, але, щоб пішов дощ, потрібно, щоб ця пара конденсувалася у важчі краплі. Щоб вони з'явилися, краплям потрібен сильний протилежний заряд. Чим більша різниця між зарядами, тим сильніше тяжіння між краплями й тим більша ймовірність того, що піде дощ.

Учені з Університету Редінга в Англії, Джайлс Гаррісон і Маартен Амбаум, провели дослідження, яке передбачає, що якщо зарядити хмари електричним струмом, то сила тяжіння між краплями зросте і може піти дощ.

Величина заряду в кожній краплі води може змінюватись, коли вона отримує йони з найближчого електричного поля.

"Наші дані показують, що, незважаючи на те, що застосування електричних полів до хмар збільшує ймовірність злипання дощових крапель лише на 5%, ефект від цього буде достатнім, щоб стимулювати появу дощу", — говорить Гаррісон.

[ + – ] Величина заряду в кожній краплі води може змінюватися, коли вона отримує йони з найближчого електричного поля Фото: Futurism

Цю наукову роботу англійських учених фінансують Об'єднані Арабські Емірати з 2017 року, оскільки ця країна зацікавлена в проєктах управління погодою. Минулого року вчені запустили в небо неподалік від Дубая спеціальні дрони, оснащені іонізаторами, й експериментували з викидом у повітря позитивних і негативних зарядів. Учені також припустили, що якщо побудувати 10-метрові "дощові" вежі, це забезпечить постійнішу електрифікацію хмар.

Нагадуємо, що нове дослідження передбачає, що на Землі насправді менше води, ніж вважалося раніше. Це вчені змогли визначити, вивчаючи льодовики.

А звідки взялася вода на Землі? Це питання цікавить учених давно, і вони пропонують різні версії. Ще одна гіпотеза, про яку писав Фокус, припускає, що вода зберігалася в одній із хімічних сполук глибоко в надрах планети.

В іншому дослідженні вчені зробили висновок, що земна вода існувала в Сонячній системі ще до появи самої Землі.